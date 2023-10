Des images sur les 54 ethnies du Vietnam présentées sur Google Arts & Culture. Photo: capture d'écran



Quang Nam (VNA) – Environ 200 photos du photographe français Réhahn Croquevielle sur les 54 ethnies du Vietnam sont actuellement présentées sur le « musée numérique » Google Arts & Culture.



L'exposition est divisée en huit histoires différentes, avec des photos montrant de nombreux groupes ethniques en costumes colorés. Elle permet également aux visiteurs d'apprécier et de découvrir des techniques de teinture à l'indigo des ethnies Dao, Nung et Hmong et La Chi, tout en présentant le processus de production de café de l’ethnie K'Ho, de miel biologique de l’ethnie Co Tu...

Des sourires sur le « musée numérique ». Photo: capture d'écran



Les informations sur chaque photo sont disponibles en vietnamien et en anglais.



L’exposition virtuelle, elle, est disponible à l’adresse https://artsandculture.google.com/partner/precious-heritage-art-gallery-museum.



Né en Normandie, le photographe Réhahn développe sa carrière à Hôi An, au Vietnam. Ses photos apparaissent régulièrement dans de célèbres médias internationaux tels que Condé Nast Traveler, The New York Times, National Geographic... Réhahn a parcouru plus de 35 pays, avant de décider de vivre dans la vieille ville de Hôi An qu'il considère comme sa deuxième maison où il vit depuis 2011. Pendant son séjour au Vietnam, il a passé beaucoup de temps à explorer la richesse et les beautés de la communauté des ethnies au Vietnam pour les refléter dans ses clichés.



Google Arts & Culture, lancée en 2011, est une plateforme en ligne qui met à la disposition du public des images et des vidéos haute résolution d'œuvres d'art et d'objets culturels provenant d'institutions culturelles du monde entier. Le point culminant de Google Arts & Culture est l'application des dernières technologies telles que la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) pour aider les spectateurs à accéder aux arts et à la culture d'une manière nouvelle et intéressante.-VNA