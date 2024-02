Photo d'illustration. Source: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - De nombreux experts des plus grandes sociétés de conseil immobilier au Vietnam ont exprimé leur optimisme quant au développement du marché immobilier vietnamien, en particulier en ce qui concerne les segments des bureaux et de l'industrie.

Selon Savills Vietnam, malgré de nombreuses difficultés, l'intérêt des investisseurs étrangers pour le marché vietnamien, l'immobilier en particulier, continue de croître.

Parallèlement, Fitch Ratings a récemment relevé la note de crédit nationale à long terme du Vietnam à BB (de BB), avec une perspective « stable ». En 2024, la croissance du PIB devrait atteindre 6 à 6,5 %, grâce aux niveaux stables d'investissements étrangers (IDE) et aux efforts du gouvernement pour surmonter les difficultés du secteur immobilier, à l'augmentation des investissements publics et à des politiques économiques opportunes pour stimuler la croissance.

Selon les experts de Savills Vietnam, le marché immobilier a récemment reçu de bonnes nouvelles : de nombreuses réglementations juridiques ont été adoptées, telles que la loi sur les activités immobilières (modifiée), la loi sur le logement (modifiée) et la loi foncière (modifiée).



Matthew Powell, directeur de Savills Hanoi, a déclaré que l'adoption de ces lois peut être considérée comme un signal positif pour le marché de l'investissement en 2024, renforçant la confiance des investisseurs.



Le marché vietnamien, avec une réelle demande de logements ainsi qu'une confiance dans les secteurs de l'immobilier de bureaux et industriel, sera la clé du début d'un nouveau cycle dans un avenir proche, a ajouté Matthew Powell.



Concernant les changements de politique, Alex Crane, directeur général de la société de conseil immobilier Knight Frank Vietnam, a salué la proposition des autorités de ne pas taxer les biens immobiliers secondaires alors que le marché de l'immobilier résidentiel est encore en train d'élaborer de nouvelles règles.



Il a également exprimé son optimisme quant à l'impact de la loi foncière (modifiée) sur le marché immobilier, soulignant qu'il s'agit d'un pas en avant positif pour le marché à long terme, contribuant à améliorer les réglementations légales actuelles liées au marché.

Soulignant les belles perspectives de l'immobilier industriel, il a indiqué que l'offre d'usines prêtes à l'emploi à louer a triplé depuis 2016. Le segment des usines et entrepôts prêts à l'emploi était presque vide à cette époque et les investisseurs devaient construire leurs propres usines.



Le marché actuel est mature et l'offre d'usines prêtes à l'emploi devrait augmenter de 65 % ces 3 prochaines années, répondant ainsi aux besoins des locataires existants et des nouveaux investisseurs et entreprises entrant sur le marché.



Grâce à cette offre abondante, les prix des loyers seront maintenus à un niveau stable, adapté au budget de nombreux locataires.



Soulignant certaines tendances positives sur le marché de l'immobilier commercial au Vietnam, en particulier dans les secteurs de l'immobilier de bureaux et de commerces de détail haut de gamme, Alex Crane a déclaré qu'en général, ces segments ont un taux de croissance élevé.



Les taux d'occupation et la demande de location sont plutôt positifs, les locataires étant des sociétés multinationales et des organisations qui recrutent constamment davantage de personnel.-VNA