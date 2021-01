Le professeur Chuan Petkaew de l’Université Suratthani Rajabhat. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - La stabilité politique sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) est l'une des raisons les plus fondamentales du grand développement du Vietnam dans tous les domaines ces dernières années et de son rôle de plus en plus important dans la région et le monde, a déclaré un professeur thaïlandais.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), le professeur Chuan Petkaew de l’Université Suratthani Rajabhat a affirmé que la stabilité politique était devenue un avantage tout au long du processus de développement du Vietnam.

Les réalisations du Vietnam dans tous les domaines ont prouvé le rôle crucial du PCV dans le processus de développement national, a-t-il souligné.

Il s’est déclaré convaincu que le 13e Congrès national du PCV définirait de bonnes directions, aidant le Vietnam à devenir plus prospère et à affirmer sa position importante dans la résolution des problèmes de la région et du monde.

De leur côté, le professeur Thomas Engelbert de l'Université de Hambourg et l’économiste Daniel Müller de l'Association allemande des entreprises en Asie-Pacifique (OAV), ont estimé que les facteurs clés du succès du PCV comprenaient des actions prospectives, axées sur les objectifs concrets, réalistes et toujours claires.

Grâce à son succès en matière antiépidémique, à court terme, le Vietnam continuera de bénéficier d’activités économiques ininterrompues. Cela montre que le Vietnam est face à une très bonne occasion de poursuivre son développement économique après le COVID-19, ont déclaré les experts allemands.

Les deux experts ont conseillé au Vietnam de profiter de ses avantages actuels pour mettre en œuvre les politiques de réforme et de modernisation nécessaires ainsi que d'accélérer sa transformation numérique pour devenir une "destination high-tech". -VNA