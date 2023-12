Le Vietnam a fixé l'objectif d'atteindre « zéro émission nette » d'ici 2050. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Des scientifiques connus dans le monde ont apporté des idées et des solutions sur la réponse au changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre « zéro émission nette » d'ici 2050, lors de la Semaine scientifique VinFuture 2023 à Hanoï.



Le professeur Daniel Kammen, membre du conseil du Prix VinFuture et premier expert du Partenariat des Amériques sur l'énergie et le climat (ECPA), a estimé que la transition verte ne consiste pas seulement à remplacer complètement les combustibles fossiles par de nouvelles sources d'énergies renouvelables, mais aussi sur la libération des ressources terrestres pour la stabilité et la durabilité de la biodiversité du Vietnam.



Le professeur Kammen a déclaré qu'investir dans les énergies renouvelables apporterait des avantages spécifiques en termes d'emploi, encourageant les jeunes à participer à la transformation verte.



Il a insisté sur la nécessité pour le Vietnam et les États-Unis de favoriser la coopération dans le domaine de l'énergie, en particulier les énergies éolienne, solaire et autres sources d'énergies.



L'expert a estimé que le Vietnam peut atteindre « zéro émission nette » en développant une industrie et une agriculture intelligentes ou l'énergie éolienne offshore, qui sont autant de domaines potentiels du Vietnam.



Il a conseillé au Vietnam de mettre en œuvre davantage de recherches sur les nouvelles sources d'énergie renouvelables en accordant une plus grande attention aux questions vertes, tout en recherchant davantage de solutions sur les ressources énergétiques distribuées, telles que le développement de l'énergie solaire sur les toits.



De son côté, la professeure Susan Solomon de Massachusetts Institute of Technology des États-Unis, a déclaré que le Vietnam doit rapidement rattraper le reste du monde dans la mise en œuvre de son engagement concernant « zéro émission nette » d'ici 2050.



Elle a affirmé qu'avant d'atteindre cet objectif, le Vietnam a besoin d'objectifs à court et à moyen termes. Elle a souligné que le Vietnam devrait assurer un équilibre dans la mise en œuvre de ses engagements en faveur de l'énergie propre, tout en passant de l'habitude d'utiliser des motos et des automobiles utilisant des combustibles fossiles à l'utilisation de véhicules électriques, et en optimisant son potentiel en matière d'énergie solaire en aidant la population à utiliser cette source d'énergie.



Commentant les perspectives de transition vers des énergies propres et de réduction progressive de la dépendance aux combustibles fossiles des pays, dont le Vietnam, Susan Solomon a exprimé son optimisme, expliquant qu'actuellement, le coût de la production d'énergie est en baisse, entraînant une baisse du coût des matériaux pour les batteries, l'énergie et l'électricité.



Elle a émis le souhait que les Vietnamiens changent bientôt leurs habitudes de consommation d'énergie, encourageant ainsi le gouvernement à proposer des politiques qui suivent cette tendance. -VNA