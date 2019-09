Photo: VNA



Hanoï (VNA) – A l’occasion de la Fête nationale, le 2 septembre, les dirigeants du Parti et de l’Etat vietnamiens ont reçu des messages de félicitations de dirigeants du Parti et de l’Etat de Chine, du Laos, du Cambodge, de Cuba, de Russie, de Singapour, de Thaïlande, du Myanmar.

Il s’agit des messages de félicitations du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, du Premier ministre chinois Li Keqiang, du président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale Li Zhanshu. Ils ont fait grand cas des réalisations obtenues ces dernières années par le Vietnam, affirmant que la Chine prenait en haute considération le développement des relations avec le Vietnam et accélérait le partenariat de coopération stratégique intégrale Chine-Vietnam.

Dans leur message, les dirigeants laotiens que sont le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire laotien et président laotien Bounnhang Vorachith, le Premier ministre Thoungloun Sisoulith et le Président de l’Assemblée nationale Pany Yathotou, ont félicité les amis vietnamiens pour leur acquis enregistrés, remercié leur assistance accordée au peuple laotien et affirmé les relations d’amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Vietnam-Laos.

Le Roi du Cambodge Norodom Sihamonie, le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen, le président du Sénat p. i Sim Ka, a salué la position du Vietnam de plus en plus rehaussée dans la scène internationale, tout en affirmant la volonté du Cambodge de resserrer ses liens avec le Vietnam.

Pour leur part, le président du Conseil d'État et du conseil des ministres de Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudez, le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain Raul Castro Ruz, ont affirmé leur souhait d’approfondir les relations historiques, fraternelles de solidarité et de coopération Vietnam-Cuba.

Le président russe V. Poutine, le Premier ministre D. Medvedev, la présidente du Conseil fédéral V. Matvienko et le président de la Douma, V. Volodin, dans leur message, ont tenu en haute estime les relations d’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral dans divers domaine comme l’économie, le commerce, l’investissement, l’énergie, l’industrie, les infrastructures…

Le président singapourien, Halimad Yacob et le Premier ministre Lee Hsien Loong, ont apprécié les progrès du Vietnam dans différents domaines. Le pays devient une destination attrayante des investisseurs étrangers, dont ceux de Singapour. Il a estimé le partenariat stratégique étroit entre les deux pays, dont la base était les relations politiques proches, les échanges étroits entre les deux peuples et les relations économiques efficaces.

Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a affirmé la poursuite de la coopération étroite avec le Vietnam pour l’intérêt commun.

Le président du Myanmar U Uyn Min, les vice-présidents U Myint Swe et Henry Van Thio, la conseillère d'Etat Aung San Suu Kyi, a fait grand cas des relations d’amitié et de partenariat de coopération intégrale Vietnam-Myanmar, se déclarant leur conviction pour un développement continu des liens bilatéraux. -VNA