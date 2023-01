Au cours de milliers d'années d'édification et de défense de la nation, le peuple vietnamien a travaillé laborieusement, et a combattu héroïquement pour vaincre tous les envahisseurs.

L'ambassadeur du Vietnam en Slovaquie, Nguyen Tuan, s'est rendu dans la ville de Horne Saliby où le Président Ho Chi Minh s'est rendu en 1957 et une plaque de bronze est placée en sa mémoire.

Des dirgeants est allés offrir de l'encens au Monument du Roi Ly Thai To, au Temple Ngoc Son, au Monument du Roi Le Thai To,... et au Président Ho Chi Minh dans la maison 67 à Hanoi.