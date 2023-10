Des participants au Forum commercial "Vers le futur" organisé à La Havane par la société vietnamienne Thai Binh. Photo: VNA

La Havane (VNA) - Environ 130 représentants d'entreprises publiques et privées cuba ines dans des domaines tels que l'énergie, l'agriculture, la métallurgie, l'électronique, le recyclage, l'électrodynamique, les biotechnologies et l'aviation, ont participé au Forum commercial "Vers le futur" organisé à La Havane par la société vietnamienne Thai Binh.Le forum a permis à des entreprises cubaines et vietnamiennes de partager leurs expériences et d’explorer les opportunités de coopération, a déclaré le président de la Chambre de commerce cubaine (CCC), Antonio Carricarte.Selon lui, le Vietnam est actuellement le deuxième partenaire commercial et le plus grand investisseur d’Asie à Cuba. Il a également souligné le rôle de Thai Binh, entreprise privée vietnamienne possédant 25 ans d'expérience en matière d'investissement sur le marché cubain, dans la promotion des relations commerciales bilatérales.Le fait que cette entreprise vietnamienne accompagne Cuba de manière persistante depuis plus de deux décennies malgré une situation instable et complexe démontre son engagement et sa confiance dans les nouvelles opportunités qui s'y ouvrent, a-t-il estimé.Le chef du bureau de représentation de la société Thai Binh à Cuba, Tran Thien Minh, a présenté un aperçu du processus de développement économique du Vietnam depuis 1986, au cours duquel le Vietnam a mené une série de réformes économiques importantes pour promouvoir sa croissance et son développement durable, créant ainsi un environnement d'affaires favorable, facilitant la création et le développement de petites et moyennes entreprises.Les expériences accumulées tout au long du processus de création et de développement durable des entreprises vietnamiennes ont fourni d’inspiration et de connaissances à des micro-, petites et moyennes entreprises cubaines, les aidant à avoir une vision globale et à être prêtes à faire face à des défis similaires dans leur propre processus de développement, a noté Tran Thien Minh.Le président du conseil d'administration et directeur général de la société Thai Binh, Tran Ngoc Thuan a réaffirmé son engagement en faveur du développement durable de Cuba. Il a souligné sa détermination de continuer à coopérer avec le gouvernement, des organisations et des entreprises de cette nation insulaire des Caraïbes ainsi qu’à réaliser plus de projets, contribuant au renforcement des relations fraternelles entre les deux pays.Lors du forum, des représentants de la CCC et des entreprises vietnamiennes ont répondu à de nombreuses questions d’entreprises cubaines dans des domaines tels que la fourniture de matériaux de construction, l’agroalimentaire, les biens généraux et les matières premières, la production, la stratégie et le marketing…-VNA