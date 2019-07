Le président du groupe de l'essence et du pétrole du Vietnam (Petrolimex), Pham Van Thanh et le PDG du groupe japonais JXTG, Tsutomu Sugimori, lors de la cérémonie de signature, le 1er juillet à Tokyo, d'un mémorandum de coopération, en présence du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Un mémorandum sur la coopération dans la recherche dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL) et du gaz au Vietnam a été signé le 1er juillet à Tokyo par le président du groupe de l'essence et du pétrole du Vietnam (Petrolimex), Pham Van Thanh et le PDG du groupe japonais JXTG, Tsutomu Sugimori, ce en présence du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.

La signature a eu lieu dans le cadre de la conférence sur la promotion des investissements Vietnam - Japon et les connexions entre entreprises, organisée conjointement par le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement et l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), ce à l'occasion de la participation du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc au Sommet du G20 au Japon.

Le groupe japonais JXTG est actuellement un actionnaire stratégique qui détient 8% du capital de Petrolimex.

Ce document est une base sur laquelle les deux parties doivent travailler ensemble pour élaborer un rapport détaillé sur le GNL et le gaz au Vietnam, au service d'un futur projet de Petrolimex sur le GNL.

Dans les temps à venir, Petrolimex se concentrera sur la construction d'un dépôt de GNL dans la province centrale de Khanh Hoa.

Auparavant, Petrolimex avait également signé un mémorandum avec Électricité du Vietnam (EVN) sur la coopération en matière de développement des énergies propres. Ainsi, Petrolimex fournirait du GNL aux centrales électriques construites par EVN dans la province de Khanh Hoa.

A cette occasion, Petrolimex et le Centre japonais de coopération dans le domaine du pétrole (JCCP) ont signé un mémorandum de coopération en matière de formation et de soutiens techniques.

La coopération porte essentiellement sur le développement des ressources humaines et la coopération technique et technologique dans le secteur gazo-pétrolier, ainsi que dans d'autres domaines de ce secteur, afin de répondre à la demande de développement et aux nouvelles tendances énergétiques.

À travers ces mémorandums, les parties continueront à renforcer leur partenariat stratégique durable en vue d'atteindre les objectifs de développement communs, contribuant par la même occasion à renforcer l'amitié et la solidarité entre le Vietnam et le Japon. -VNA