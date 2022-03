Hanoï, 25 mars (VNA)- Des entreprises vietnamiennes et des partenaires des pays membres de la Francophonie ont signé divers accords de coopération économique, a annoncé le 25 mars le Bureau pour l’Asie-Pacifique de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Forum économique à Hanoï. Photo : VNA



Ce sont les accords dans l'industrie des produits agricoles, le transfert de technologie dans l'importation et l'exportation de café, de noix de cajou, de fibre de coton, de thé et de produits à contenu numérique, l’OIF a précisé lors d'une conférence de presse pour fournir des informations relatives à la visite officielle au Vietnam de la secrétaire générale de l'OIF Louise Mushikiwabo, et de la délégation de la Promotion économique et commerciale de la Francophonie, du 21 au 25 mars.



Henri Monceau, Directeur de la Direction de la Francophonie Économique et Numérique de l'OIF, a déclaré que les résultats de la visite étaient très positifs et a remercié les agences concernées au Vietnam pour leur soutien et leur aide à la réussite du voyage d'affaires.



Au cours de son séjour au Vietnam, le bureau de l'OIF a organisé avec succès deux forums économiques à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï pour présenter des stratégies, des opportunités commerciales, un environnement commercial et d'investissement, a-t-il déclaré.



Les entreprises francophones, les Chambres de commerce et les banques d'investissement et de développement sont très heureuses d'avoir conclu de nombreux accords de coopération avec des partenaires vietnamiens, a-t-il ajouté.



Réaffirmant l'importance de choisir le Vietnam comme première destination de la délégation francophone de promotion économique et commerciale, Henri Monceau a souligné que ce pays joue un rôle très important dans la Francophonie et en Asie-Pacifique.



Il a rappelé qu'il y a 25 ans se tenait à Hanoï le VII Sommet de la Francophonie qui marquait la naissance officielle de cette organisation.

Henri Monceau a également déclaré que les résultats positifs de l’entretien entre le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et la secrétaire générale de l'OIF Louise Mushikiwabo, ainsi que des rencontres entre le président Nguyen Xuan Phuc, des responsables des ministères, secteurs et la secrétaire générale de l’OIF ont contribué à renforcer et de développer une relation très profonde, dynamique et positive entre la communauté francophone et le Vietnam. - VNA