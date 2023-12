Hanoi (VNA) - L’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) et le Département du commerce de la province chinoise du Yunnan ont organisé mercredi 20 décembre à Hanoi une conférence sur la promotion commerciale et la coopération économique.

Au poste-frontière routier international N°2 de Kim Thành, dans la ville de Lào Cai. Photo : VNA

Trois documents de coopération entre des entreprises vietnamiennes et du Yunnan dans les domaines des produits agricoles et alimentaires ont été signés à cette occasion.Le vice-président de Vietrade, Lê Hoàng Tài, a souligné que l’adhésion du Vietnam aux accords de libre-échange (ALE) de nouvelle génération avait créé un cadre juridique favorable au développement de ses relations économiques et commerciales avec les pays du monde entier.Il a cité les statistiques du Département général des douanes du Vietnam montrant que le commerce entre le Vietnam et la Chine a atteint 175,6 milliards de dollars l’année dernière, soit une augmentation de 5,5% par rapport à 2021. Au cours des 11 premiers mois de 2023, les échanges commerciaux sont estimés à 155,8 milliards de dollars, et la valeur de toute l’année devrait être égale à celle de 2022.Cependant, le responsable a noté que les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et le Yunnan restaient encore inférieures au potentiel des deux parties, puisque le commerce bilatéral s’est élevé à seulement 3,2 milliards de dollars l’année dernière et à 2,2 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de cette année.Selon le Département du commerce du Yunnan, le Yunnan exporte principalement du charbon à coke, des engrais, de l’électricité, des machines et équipements électriques, des produits chimiques et des produits agricoles vers le Vietnam d’où il importe du phosphore jaune, des fruits tropicaux, des produits du bois, des planches décortiquées, des herbes médicinales, du manioc frais, la fécule de manioc et les produits agricoles et aquatiques. – VNA