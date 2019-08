Thua Thien-Hue (VNA) – Une délégation de la ville japonaise d’Asahikawa est allée les 29 et 30 août chercher les opportunités d’investissement dans la province de Thua Thien-Hue (Centre).

La délégation comprend des entreprises spécialisées dans la construction, l’immobilier, les finances, la banque, la transformation agricole, l’hôtellerie, la santé et des chercheurs scientifiques de l’Université de l’Asahikawa au Japon.

Le vice-président du Comité populaire provincial Nguyen Dung a affirmé l’efficacité des projets mis en œuvre par les entreprises japonaises à Hue, notamment dans les services commerciaux au service du développement touristique et d’infrastructures, la construction de la cité intelligente, les services de sécurité sociale.

Kazuhiko Sato, chef de la délégation japonaise, a souligné que la visite de la délégation visait à étudier les politiques d’attraction des investissements de cette province vietnamienne dans le commerce, le tourisme, le développement des infrastructures et etc. La délégation a souhaité participer aux activités d’échanges culturels et d’échanges entre les deux peuples.

Le Japon est le premier donateur d’aide publique au développement du Vietnam et de Thua Thien-Hue, en particulier. La province met en œuvre le projet d’ «Améliorer l’environnement d’eau de la ville » pour la première phase, financé par le gouvernement japonais, par l’intermédiaire du JICA. Plus de 24 milliards de yens sont versés dans ce projet. Le projet contribue à améliorer l’environnement de vie de plus de 40.000 personnes, régler les inondations, protéger les patrimoines de la ville.

En outre, le Japon soutient encore la province de Thua Thien-Hue dans le développement des ressources humaines du secteur d’approvisionnement d’eau, la conservation et la restauration des ouvrages architecturaux. -VNA