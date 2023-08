Jakarta (VNA) – Le groupe indonésien PT Perkebunan Nusantara (PTPN) et PT Suntory Garuda Beverage ont lancé leur première exportation de thé Oolong vers le Vietnam.

L’événement marque le début d'une collaboration stratégique entre les deux sociétés pour fournir des matières premières de haute qualité pour les boissons prêtes à boire à travers l'Asie.

Le coopération bilatérale pour l'exportation du thé a commencé en 2021 et a passé diverses étapes de préparation, y compris des essais, des évaluations et des audits. Le thé Oolong produit par le groupe PTPN est conforme à la norme nationale indonésienne et a réussi l'évaluation de la teneur en pesticides, avec 268 ingrédients actifs requis.

Au Vietnam, le thé sera utilisé par Suntory Pepsico Vietnam Beverage pour créer des produits prêts à boire.

Suntory, une entreprise japonaise spécialisée dans de biens de consommation emballés, créée en 1923, est réputée pour ses principales marques de boissons telles que TEA+, Ribena et Okky Jelly Drink.

PTPN Group gère plus de 23 000 hectares de plantations de thé en Indonésie, avec une capacité de production annuelle de 50 000 tonnes, soit 40% de la production nationale. - VNA