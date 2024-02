Ottawa (VNA) - Pour préparer la prochaine visite de la délégation commerciale du Canada au Vietnam en mars, l'organisme de crédit à l'exportation du Canada (Exportation et développement Canada-EDC) en collaboration avec l'Office commercial du Vietnam a organisé un séminaire pour mettre à jour la situation économique et évaluer l'efficacité des activités du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam au Canada, Phạm Vinh Quang, a souligné que le Vietnam et le Canada partageaient une vision et des préoccupations communes sur l'Indo-Pacifique.

Le Vietnam est actuellement le plus grand partenaire commercial du Canada au sein de l'ASEAN, avec un commerce bilatéral de près de 14 milliards de dollars canadiens (10,37 milliards de dollars) en 2023. Il est également un partenaire important du Canada dans le cadre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), selon le diplomate vietnamien.



D'après George Monize, vice-président d'EDC pour l'Indo-Pacifique, il s'agira d'une excellente occasion pour les entreprises canadiennes souhaitant en savoir plus sur le potentiel du marché vietnamien et sur la manière d'y accéder.

Selon les prévisions, la délégation commerciale du Canada au Vietnam, dirigée par la ministre du Commerce international Mary Ng, effectuera une visite au Vietnam du 27 au 29 mars. Elle comprendra également 150 entreprises spécialisées dans les domaines des aliments transformés, de la biomédecine, des énergies propres, des nouvelles technologies, des technologies de l'information, des technologies créatives et des technologies aéronautiques. Cette visite vise à promouvoir le partenariat intégral entre les deux pays et à élargir la présence du Canada au sein de l'ASEAN. -VNA