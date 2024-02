Un groupe d'étudiants de Da Nang, FPT3DN.Robotown, a remporté un ticket pour participer au FIRST Champion, prévu en avril aux États-Unis. Photo: nld.com.vn



Hanoï (VNA) - L'équipe FPT3DN.Robotown, composée d'élèves du lycée FPT de Da Nang, a triomphé le 24 février la compétition robotique vietnamienne FIRST® Tech Challenge (FTC) 2023-2024, remportant un ticket pour participer au FIRST Champion, prévu en avril aux États-Unis.

Le FIRST® Tech Challenge (FTC) Vietnam ayant pour thème « La jeune génération crée l'avenir », s'adressait aux collégiens et lycéens dans tout le pays. Plus de 2 000 étudiants de 46 villes et provinces du pays ont participé à cet événement.

Afin d'aider les étudiants du pays à participer au concours, l'Université FPT a également organisé le Vietnam Open Robotics Challenge à Da Nang et Can Tho. Les étudiants ont été formés pour se familiariser avec les robots dans un format plus accessible avec la simulation virtuelle.

Diverses équipes vietnamiennes ont obtenu d'excellents résultats dans des compétitions de robots à l'échelle mondiale ces dernières années. Le Vietnam est reconnu comme un pays avec une croissance technologique solide et une jeune main-d'œuvre potentielle capable d'appliquer des technologies de pointe telles que l'IA, le Big Data ou des industries en vogue à l'échelle mondiale telles que les puces et les semi-conducteurs. -VNA