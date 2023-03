L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni , Nguyen Hoang Long, présente des cadeaux aux trois conférenciers lors de l'événement. Photo : VNA



Organisé par l'Ambassade du Vietnam au Royaume-Uni dans le cadre des Journées du Vietnam au Royaume-Uni du 28 mars au 27 avril, cet événement salue la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni.



Lors de l'événement, le Dr Sud Chonchirdsin, conservateur pour le Vietnam à la Bibliothèque nationale du Royaume-Uni de 2005 à 2019, a présenté des documents historiques prouvant que les relations commerciales entre le Vietnam et le Royaume-Uni ont été formées 350 ans avant l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1973.



Sud Chonchirdsin, conservateur pour le Vietnam à la Bibliothèque nationale du Royaume-Uni de 2005 à 2019, lors de l'événement. Photo : VNA



Le Dr Alexandra Green, conservateur pour l'Asie du Sud-Est au Musée national du Royaume-Uni a présenté une riche collection de documents et d'objets sur le Vietnam, notamment des estampes, des livres et des peintures du milieu du 20e siècle, des artefacts en céramique, des pièces de monnaie anciennes, des costumes royaux, des textiles de brocart.. Londres (VNA) - La Bibliothèque nationale et le Musée national du Royaume-Uni présentent le 30 mars des documents sur la culture vietnamienne ainsi que sur la longue histoire des relations entre les deux pays à la galerie D-Contemporary, à Londres.Organisé par l'Ambassade du Vietnam au Royaume-Uni dans le cadre des Journées du Vietnam au Royaume-Uni du 28 mars au 27 avril, cet événement salue la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni.Lors de l'événement, le Dr Sud Chonchirdsin, conservateur pour le Vietnam à la Bibliothèque nationale du Royaume-Uni de 2005 à 2019, a présenté des documents historiques prouvant que les relations commerciales entre le Vietnam et le Royaume-Uni ont été formées 350 ans avant l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1973.Présente à l'événement, Jessica Harrison-Hall, cheffe de la section Chine au Musée national du Royaume-Uni a présenté le processus de développement de la céramique au Vietnam depuis la période néolithique de la culture Phung Nguyen jusqu'à nos jours.Le Dr Alexandra Green, conservateur pour l'Asie du Sud-Est au Musée national du Royaume-Uni a présenté une riche collection de documents et d'objets sur le Vietnam, notamment des estampes, des livres et des peintures du milieu du 20e siècle, des artefacts en céramique, des pièces de monnaie anciennes, des costumes royaux, des textiles de brocart..

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long a informé que l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni organiserait plus de 50 activités politiques et économiques, commerciales, culturelles, éducatives et touristiques dans de nombreuses villes du Royaume-Uni pour présenter aux amis britanniques l'image du Vietnam. -VNA