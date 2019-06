Trân Quôc Vuong, permanent du Secrétariat du CC du PCV rencontre des électeurs du district de Van Yên (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Trân Quôc Vuong, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a rencontré lundi des électeurs du district de Van Yên, rattaché à la province septentrionale de Yên Bai.



Il a demandé aux autorités et aux populations locales de promouvoir les potentialités de ce district, notamment en élargissant la culture de la cannelle. L’objectif est de ramener le taux des foyers pauvres à moins de 10% en 2020. Les avis des électeurs seront reflétés à l’Assemblée nationale lors de sa prochaine session, a affirmé Trân Quôc Vuong.



Lundi également, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Trân Thanh Mân a rencontré l’électorat du bourg de Thanh An (district de Vinh Thanh, Cân Tho).

Trân Thanh Mân a demandé à la ville de Cân Tho de prendre des mesures nécessaires pour endiguer les éboulements de terrain et entretenir les routes afin de favoriser le déplacement des habitants.

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hòa Binh accompagné des députés de la province de Long An a rencontré lundi 17 juin, des électeurs du district de Duc Hòa de cette province du Sud.



Ces derniers ont apprécié l’ambiance ouverte et démocratique des séances questions - réponses de la 7e session de l’Assemblée nationale pendant laquelle de nombreuses questions ont été soulevées comme les accidents de la route, l’abus d’alcool, la réforme du système de l’éducation, l’abus des biens sociaux et des biens fonciers, etc.



Truong Hòa Binh a indiqué que les sujets débattus lors de ladite session (la défense, la sécurité, le développement et l’intégration internationale du Vietnam) correspondaient aux préoccupations des citoyens et du pays. -VOV/VNA