Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - À l’occasion du Nouvel An lunaire 2023 (Têt du Chat), des dirigeants de pays, de Partis et d’organisations internationales ont présenté leurs vœux au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong.



Dans sa lettre, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire et président laotien Thongloun Sisoulith a remercié les dirigeants du Parti, de l'État et le peuple vietnamien pour leurs aides précieuses accordées au Laos au cours de ces dernières années. Il a souhaité que l’amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays soient durables.

Il a hautement apprécié les réalisations enregistrées par le peuple vietnamien dans son œuvre révolutionnaire, tout en se déclarant convaincu qu’il continuerait à récolter d’autres acquis importants dans le futur, sous la direction clairvoyante du Parti communiste du Vietnam, dirigé par le secrétaire général Nguyen Phu Trong.

A cette occasion, le leader du Parti a reçu des lettres et des cartes de vœux du Nouvel An lunaire de la part du secrétaire du Parti du travail de Corée et président du République populaire démocratique de Corée Kim Jong-un ; du président de Russie Vladimir Poutine ; du président de Singapour Halimah Yacob et du Premier ministre de Singapour Lee Hsien Loong ; du président sud-coréen Yoon Suk Yeol ; du Premier ministre du Japon Kishida Fumio et de son épouse ; du Premier ministre indien Narendra Modi ; du président de Palestine, président du Front populaire de libération de la Palestine Mahmoud Abbas ; du président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois Wang Yang; du vice-président de Chine Wang Qishan ; du président du Parti communiste de Russie Zuyganov; du président du Parti démocratique indonésien-Combat Megawati Sukarnoputri et d’autres pays, de Partis, d'organisations internationales. -VNA