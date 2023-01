Hanoi (VNA) - Le membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti, Vo Van Thuong, a eu samedi 7 janvier une séance de travail avec la marine dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord), et a adressé ses vœux du Têt (Nouvel An lunaire) aux soldats de la marine.

Le membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti, Vo Van Thuong travaille avec la marine dans la ville de Hai Phong. Photo : VNA

Il a loué la force navale pour ses réalisations au cours de l’année écoulée et a demandé à la force navale de continuer à mettre en œuvre efficacement les résolutions et les conclusions du Comité central du Parti sur la construction et le remodelage du Parti et du système politique, en combinaison avec la directive n°05-CT/TW du Bureau politique du 12e mandat sur le renforcement du mouvement "Étudier et suivre la pensée, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh".

A cette occasion, le dirigeant s’est entretenu par visioconférence avec des représentants des unités militaires et des habitants du district insulaire de Truong Sa, de la plate-forme DK1 et des navires en mission en mer, leur souhaitant une année heureuse et réussie dans l’Année du Chat.

Le même jour, le membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti a assisté à un programme de Têt organisé pour les travailleurs de Hai Phong.

Dimanche 8 janvier, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a rendu visite et remis des cadeaux à plusieurs bénéficiaires des politiques sociales, familles pauvres et travailleurs en difficulté dans les provinces de Cà Mau et Long An (Sud) à l’occasion du Têt.

Il a demandé aux administrations et agences des provinces de bien mettre en œuvre la Directive n°19/CT-TW du secrétariat du Comité central du Parti sur la célébration du Têt 2023, et la directive n°22/CT-TTg du Premier ministre sur les mesures visant à assurer des célébrations joyeuses, saines, sûres et économiques du Têt. – VNA