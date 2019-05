Le 4 mai, une délégation du ministère cambodgien de la Défense nationale a rendu hommage à l'ancien président vietnamien, Le Duc Anh, à l'ambassade du Vietnam à Phnom Penh. (Photo: VNA)

Hanoi, 4 mai (VNA) - Le 4 mai, une délégation du ministère cambodgien de la Défense nationale a rendu hommage à l'ancien président vietnamien, Le Duc Anh, à l'ambassade du Vietnam à Phnom Penh.Le secrétaire d’État au ministère de la Défense, Elvan Sarat, a exprimé au nom des officiers cambodgiens sa profonde tristesse à la suite du décès du général Le Duc Anh.Il a rappelé les contributions remarquables de l’ancien président au renforcement de l’amitié, de la solidarité et de la coopération multiforme entre les armées vietnamienne et cambodgienne.Des représentants de plusieurs ministères et de l'Union des fédérations de la jeunesse du Cambodge ont également rendu hommage à l'ancien président Le Duc Anh.Le même jour, l'ambassadeur de Russie au Cambodge, Dmitry Tsvetkov, s'est rendu à l'ambassade du Vietnam pour rendre hommage au défunt dirigeant.Le diplomate russe a fait preuve de respect envers le défunt pour son talent et a loué ses énormes contributions pour la consolidation et le renforcement de la coopération entre le Vietnam et la Russie dans divers domaines.L’ambassade du Vietnam en Égypte a également ouvert le livre de condoléances de l’ancien président Le Duc Anh les 3 et 4 mai.Des représentants des ambassades étrangères et du corps diplomatique en Égypte, des responsables locaux et des résidents vietnamiens dans le pays sont venus rendre hommage au dirigeant décédé.Le général Le Duc Anh, qui étai le président du Vietnam de septembre 1992 à décembre 1997, est décédé le 22 avril à l'âge de 99 ans.Le Vietnam a déclaré deux jours de deuil national pour lui les 3 et 4 mai. Les obsèques de l'ancien président ont eu lieu le 3 mai. -VNA