Hanoï (VNA) - Des dirigeants du Parti et de l'État ont rencontré le 25 mai les députés ethniques. La rencontre a vu la présence du président Nguyen Xuan Phuc, du Premier ministre Pham Minh Chinh, du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et d’autres.

S'exprimant lors de la rencontre, Vuong Dinh Hue a souligné : «Le Parti et l'État déterminent que la grande union nationale est extrêmement importante pour notre pays, - une nation unifiée des 54 ethnies qui se tiennent côte à côte dans le processus d'édification et de défense nationales. Ils sont toujours conséquents dans la politique de grande union nationale, sur la base de l'égalité, de la solidarité, du respect et d’aide mutuelle."

Les politiques relatives aux minorités ethniques sont affirmées dans toutes les Constitutions du pays. Ces dernières années, de nombreuses directives et politiques sur le développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et montagneuses ont été promulguées. La vie matérielle et spirituelle des minorités ethniques s'est progressivement améliorée, changeant le visage des zones ethniques et montagneuses.



Le 18 novembre 2019, l'Assemblée nationale a adopté la résolution No 88 approuvant le Plan global de développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses pour la période 2021-2030. L’objectif est d'exploiter les potentiels et les atouts des localités ; d'innover et de développer l'économie ; de réduire rapidement et durablement la pauvreté ; de réduire progressivement le nombre de communes et de villages en difficulté particulière ; de construire un système d'infrastructures socio-économiques synchrone ;… Le Plan souligne aussi le développement de l'éducation, de la formation, de la culture ; l'amélioration de la vie des gens ; l'augmentation de la quantité et de la qualité du contingent de cadres, de fonctionnaires, d'employés des minorités ethniques.

Vuong Dinh Hue a mis l'accent sur la participation à l'élaboration, à l'amendement et au complément des politiques et des lois, conformément à la réalité et aux exigences des zones des minorités ethniques.

A cette occasion, des délégués ethniques ont partagé les résultats du développement économique, culturel, d’éducation, de santé..., des zones des minorités ethniques dans les localités du Sud et de l'Ouest ainsi que la promotion des valeurs culturelles traditionnelles à servir le développement socio-économique durable des minorités ethniques dans le contexte actuel. -VNA