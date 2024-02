Photo : chinhphu.vn



Hanoï (VNA) - À l'occasion du Nouvel An 2024 et du Têt traditionnel vietnamien, des dirigeants de nombreux pays, partis politiques et organisations internationales ont envoyé des lettres et des cartes de vœux au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong.



Dans sa lettre de vœux, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, s’est dit fier de constater que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam continuent d'être préservées et développées, apportant des intérêts tangibles aux deux peuples.



Il a hautement apprécié les réalisations importantes et globales obtenues par le peuple vietnamien, avant de se déclarer convaincu que sous la direction du PCV dirigé par le secrétaire général Nguyen Phu Trong, le peuple vietnamien continuerait de réaliser de nombreuses réalisations nouvelles et plus importantes.



A cette occasion, le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président cubain Miguel Díaz Canel ; le secrétaire général du Parti du travail et président de la Commission des affaires de l'Etat de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) Kim Jong-un ; le président russe Vladimir Poutine ; le président américain Joe Biden ; le Premier ministre du Japon, président du Parti libéral-démocrate du Japon, Kishida Fumio ; le président de la République de Corée, Yoon Suk Yeol ; ainsi que de nombreux dirigeants de différents pays, de partis politiques et d’organisations internationales, ont également envoyé des lettres et cartes de voeux de Nouvel An au secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong.-VNA