Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Une délégation du Comité du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Comité central du Front de la Patrie de Hanoï, dirigée par le membre du Bureau Politique et secrétaire du Comité municipal du Parti Dinh Tien Dung, est allée le 21 janvier offrir de l'encens au Monument du Roi Ly Thai To, au Temple Ngoc Son, au Monument du Roi Le Thai To, au palais Kinh Thien et au Président Ho Chi Minh dans la maison 67 dans le site du palais présidentiel qui lui est dédié.

Dinh Tien Dung a présenté, devant les ancêtres, les résultats globaux et positifs obtenus par la ville en 2022. Hanoï a atteint tous les 22 objectifs de développement socio-économique fixé. L'économie s'est rapidement redressée, avec notamment une croissance du PIB régional de 8,89 %, la plus élevée des 10 dernières années, dépassant le plan fixé, supérieur à la moyenne nationale de 0,87 %. Selon les statistiques, l'économie de la capitale a atteint en 2022 environ 1,2 million de milliards de dongs (50,4 milliards de dollars). Le revenu par habitant a atteint 142,3 millions de dongs/personne/an.

Les dirigeants de la ville de Hanoï se sont engagés à être exemplaires dans l'édification d'un Comité du Parti et d'un système politique propre et fort ; à promouvoir les valeurs culturelles, l'histoire millénaire pour édifier une capitale civilisée, moderne qui est un centre politique et administratif national, un centre majeur de l’économie, de la culture, de l’éducation et la formation, les science et les technologies.



A cette occasion, Dinh Tien Dung et les dirigeants de la ville de Hanoï ont formulé les vœux du Têt et ont offert des cadeaux aux cadres et employés du Centre de conservation du patrimoine de Thang Long-Hanoï et du Comité de gestion du Vestige du Président Ho Chi Minh. -VNA