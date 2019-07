Hanoi, 17 juillet (VNA) - Depuis le début de l’année, le pays accueille trois festivals internationaux de piano, dont les préliminaires de deux festivals renommés se sont déroulés au Vietnam. "Bon signe de changement dans la vie de la musique classique au Vietnam", partage le pianiste Trang Trinh.

Dans le cardre du festival international de musique Chicago (CIMC), les 25 et 26 mai dernier au Vietnam. Photo: HarmonyMusicCVN

Piano House International et l'Organisation de l’éducation musicale et de l’art de performance d’Asie (AMPA Education) ont organisé, au mois de mai dernier, pour la première fois au Vietnam les phases éliminatoires du concours international de piano intitulé "En route vers le prestigieux théâtre Carnegie Hall".



Le dernier accueille des talents à partir de 3 ans, venant du Vietnam, Thaïlande, Taïwan, Singapour et Indonésie, qui se sont affrontés sur la scène du Soul Live Project à Hô Chi Minh-Ville. Six Vietnamiens issus de ces préliminaires (Bao Ngoc, Hoàng Hà, Lan Anh, Minh Quân, Dang Duy et Nghi Anh) auront l’opportunité de participer, les 15 et 16 septembre prochains, à la finale et à une soirée de gala au théâtre Carnegie Hall à New York (États-Unis).



En tant que membre du jury, le pianiste international Adam Gyorgy apprécie hautement les candidats vietnamiens. Il partage: "Je me souviens du changement dans ma vie au moment où j'ai eu l’opportunité de réaliser une exécution de piano à Carnegie Hall", avant de souligner: "L’objectif de ce concours international est d’offrir aux jeunes talents l’opportunité d’avoir accès aux scènes prestigieuses dans le monde".



Les 25 et 26 mai dernier, le Vietnam accueilli également le festival de musique Chicago (CIMC). Co-organisé par l’Académie internationale de piano et l’Université américaine Wheaton, cet événement accueille des participants des Vietnamiens et des étrangers qui vivent au Vietnam, âgés à partir de 4 ans. Suite aux résultats publiés récemment, 57 candidats ont passé les préliminaires pour participer au mois d’août prochain aux compétitions officielles aux États-Unis.



En tant que membre du jury vietnamien du CIMC, le chef d'orchestre et artiste émérite, Hoàng Diêp, a exprimé que ces récents concours de piano ont permis aux jeunes vietnamiens d’avoir l’opportunité de tester leurs talents musicaux. "Pour des étrangers, il s’agit d’un +terrain de jeu sain+ pour leurs enfants qui étudient en musique", souligne-t-elle.



------------------------------

Le piano, une discipline indispensable

dans d'éducation des enfants

---------------



D’après la pianiste Trang Trinh, le nombre d’enfants qui jouent du piano n’a cessé d’augmenter au cours des deux dernières décennies. Cette augmentation concerne également la classe moyenne dans la société.

De gauche à droite: Hoàng Hà, Lan Anh et Bao Ngoc bientôt à la finale et à une soirée de gala au théâtre Carnegie Hall à New York (États-Unis).

Photo: AMPA/CVN



"Pour les parents ayant un mode de vie moderne, l'apprentissage du piano est, de plus en plus, devenu une partie indispensable dans l'éducation de leurs enfants, après l'anglais. L’objectif est de favoriser un développement dans tous les domaines pour l’enfant", partage-t-elle.



Trang Trinh a ajouté que participer aux compétitions au niveau international montrait un besoin d'échange culturel des pianistes professionnels et semi-professionnels avec des amis internationaux.



En outre, des études de l'Organisation de l’éducation musicale et de l’art de performance d’Asie (AMPA Education) indiquent qu’il y a de plus en plus de jeunes familles, qui souhaitent que leurs enfants aient l’opportunité de participer aux compétitions internationales comme les concours de piano au Vietnam.



L’artiste émérite Hoàng Diêp partage que les victoires des pianistes asiatiques, en général, et vietnamiens, en particulier dans les concours internationaux au cours de ces dernières années, sont considérés comme une grande motivation pour les jeunes. "Je pense qu’il est nécessaire pour l’État de dire oui aux organisations privées de s’engager à organiser des compétitions, visant à aider les talents musicaux vietnamiens à avoir l’opportunité de +s’élancer+ vers la grande mer", insiste-t-elle. - CVN/VNA