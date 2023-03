Mexico (VNA) - Nam Viet Foods & Beverage JSC (Vinut) du Vietnam a présenté du 7 au 9 mars ses produits à la 40e Exposition Antad & Alimentaria dans la ville mexicaine de Guadalajara.

Des représentants de l’Office du commerce du Vietnam au Mexique soutiennent Vinut dans la présentation de ses produits à la 40e Exposition Antad & Alimentaria. Photo: VNA

En plus des produits traditionnels tels que les jus de fruits aux saveurs tropicales, Vinut a également apporté à la foire le jus de noix de coco et d’aloe vera - deux produits qui deviennent de plus en plus populaires auprès des consommateurs non seulement au Vietnam mais aussi dans de nombreux pays à travers le monde.La directrice générale adjointe de Vinut en charge du marché international, Trân Thi Hiên, a déclaré que les produits de la société sont présents dans de nombreux pays d’Amérique latine tels que la Colombie, le Chili, Porto Rico, le Panama et le Honduras.Les expositions de la société vers cette région représentaient environ 15% de ses revenus d’exportation totaux en 2022, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle devrait encore augmenter davantage cette année.Participant à la foire, son entreprise a noué des liens avec de nombreux grossistes et détaillants mexicains ainsi que ceux d’autres pays de la région pour explorer la demande et les goûts de chaque localité afin de mieux répondre aux besoins des clients.Cela a également offert à l’entreprise l’opportunité de pénétrer plus profondément le marché latino-américain avec une population de près de 700 millions de consommateurs, a-t-elle poursuivi.Selon Raul Caballero, un représentant du comité organisateur de l’exposition, les Mexicains en particulier et les Latino-Américains en général s’intéressent de plus en plus aux aliments et boissons issus de la nature car ces produits sont non seulement bons pour la santé mais aident également à réduire l’obésité dans ces pays.Créés en 2016, les produits de Vinut sont désormais présents dans 200 pays à travers le monde, y compris des marchés exigeants tels que les États-Unis, la France, le Canada, l’Allemagne, le Japon et le Moyen-Orient. L’entreprise a mis sur le marché plus de 1.000 types de produits différents.L’Exposition Antad & Alimentaria est le plus grand salon professionnel au Mexique dédié au secteur de la vente au détail et l’un des principaux salons de l’alimentation et des boissons du pays. Cette année, l’événement a attiré la participation de 1.200 entreprises des pays du monde entier. – VNA