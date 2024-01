Bien que 2024 s'annonce comme une année difficile pour le secteur du caoutchouc, en raison de conditions météorologiques défavorables et d'une évolution imprévisible du marché, la Société par actions du Groupe vietnamien du caoutchouc (VRG) vise toujours plus de 4,1 billions de dongs (166,6 millions de dollars) de bénéfice avant impôts, en hausse de 2,2% sur un an.