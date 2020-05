La couverture de livre.



Hanoï (VNA) - A l'occasion du 130e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai 1890), la Maison d'édition de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) a publié un livre intitulé "Ho Chi Minh : citations de pensées et de morale".

Ce livre présente près de 5.000 citations de Ho Chi Minh. Le professeur- docteur Nguyen Nhu Y les a collectées parmi plus de 10.000 pages de 15 volumes de l'ouvrage Hô Chi Minh toàn tâp (Œuvres complètes du Président Hô Chi Minh) publié par la Maison d'édition Politique nationale.

Ces 5.000 citations, qui sont faciles à comprendre, expriment de manière intégrale l'idéologie du Président Ho Chi Minh sur les questions fondamentales de la révolution vietnamienne, la moralité et le style des cadres, notamment de ceux travaillant dans les organes du Parti et du gouvernement.

Le 14 mai, au musée de la province de Hai Duong (Nord), le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme a ouvert une exposition intitulée "Le Président Ho Chi Minh vit éternellement dans notre œuvre", à l'occasion du 130e anniversaire de sa naissance.

À travers des archives et objets, cette exposition contribuera à éduquer les jeunes générations, à encourager les cadres, les membres du Parti et la population dans son ensemble à valoriser la solidarité et participer activement à l'édification du Parti et du système politique.

Le même jour, à Hanoï, le vernissage de l'expo "Aspiration à la liberté" a eu lieu au site historique de la Prison Hoa Lo, 1 rue Hoa Lo, arrondissement de Hoan Kiem, à Hanoi.

A travers cette manifestation sont racontées des histoires de soldats fidèles et vaillants qui ont refusé de croupir puis mourir dans cette prison coloniale et étaient déterminés à s'en échapper pour reprendre leurs activités révolutionnaires.

Clôture en juillet 2020. -VNA