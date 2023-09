Le parc industriel de Dong Van 2. Photo : VNA

Ha Nam, 25 septembre (VNA) - Les parcs industriels de la province septentrionale de Ha Nam ont attiré 24 nouveaux projets depuis le début de l'année, dont 15 projets d'investissement direct étranger (IDE) d'une valeur de 176 millions de dollars, selon le chef du Comité de gestion des parcs de Service de l’Industrie de Ha Nam , Tran Van Kien.En outre, ils ont également attiré 9 projets d'investissement nationaux avec un capital social combiné de plus de 1.000 milliards de dongs.Tran Van Kien a déclaré que le montant total des capitaux investis dans les nouveaux projets d'IDE et injectés dans des projets déjà opérationnels avait atteint jusqu'à présent 259 millions de dollars.Le responsable a déclaré qu'afin d'attirer davantage de projets dans les parcs industriels locaux, Ha Nam continuera à accroître la présentation de son environnement d'investissement auprès des investisseurs, tout en participant aux activités de promotion dans et en dehors du pays.Depuis début 2023, la localité a envoyé des délégations de promotion commerciale au Japon, en Europe, aux États-Unis et à Singapour. Elle prévoit d'envoyer une équipe en République de Corée en octobre, a indiqué Tran Van Kien.Il a indiqué que le Comité de gestion avait proposé la création d'un certain nombre de nouveaux parcs industriels, notamment les parcs industriels Dong Van 3 et 6 et le parc industriel Kim Bang 1, tout en élargissant celui de Dong Van 3 à près de 1.000 hectares.Ha Nam a également travaillé dur pour développer des systèmes d'infrastructures sociales au service des travailleurs et soutenir les entreprises en matière de ressources humaines, a-t-il ajouté. - VNA