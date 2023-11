Photo d'illustration: congthuong.vn



Hanoï (VNA) - Ces dernières années, le commerce électronique transfrontalier s'est largement développé au Vietnam, permettant aux entreprises de pénétrer et d'étendre leurs marchés d'exportation dans le contexte d'intégration économique mondiale du pays.

Le commerce électronique transfrontalier a contribué à augmenter la valeur d'exportations, atteignant un montant estimé à plus de 80.000 milliards de dôngs en 2022.

Cependant, les entreprises vietnamiennes rencontrent plusieurs obstacles lorsqu'elles participent à des plateformes internationales de commerce électronique, a estimé Nguyen Thi Phuong Uyen, directrice du Marketing de la société Alibaba.com Vietnam. Selon elle, il s'agit de la barrière linguistique, du manque de compétences en marketing et utilisation des outils marketing, ainsi que de la

méconnaissance des règles opérationnelles du commerce numérique.

De plus, la logistique représente également un défi pour les entreprises vietnamiennes.

Le marché du commerce électronique au Vietnam se classe parmi les trois premiers en Asie du Sud-Est et devrait atteindre un chiffre d'affaires d'exportation en ligne d'environ 300.000 milliards de dôngs d'ici 2027. Cependant, il est essentiel de surmonter les obstacles existants afin de maximiser les avantages.

Nguyen Thanh Duong, directeur adjoint du Centre pour l'application des technologies de l'information et la transition numérique dans la promotion du commerce de l'Agence de la promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que son ministère avait récemment mis en place de nombreuses initiatives d'assistance aux entreprises, en particulier les PME, pour les aider à coopérer et à se connecter aux plateformes de commerce électronique.

Chargement et déchargement de marchandises à la société Delta International. Photo : hanoimoi.vn



Des plateformes nationales et internationales telles que Alibaba.com, TikTok, Amazon.com, Lazada, Tiki, Foodmap, Postmart, Voso, Shopee, Sendo... ont signé des accords de coopération pour accompagner les entreprises vietnamiennes dans la recherche d'opportunités d'affaires, la promotion de leurs marques et l'expansion de leurs marchés d'exportation.

En particulier, le ministère collabore avec la plateforme de commerce électronique Alibaba.com pour mettre en place et développer le "Pavillon national du Vietnam – Vietnam Pavilion", qui réunira une centaine d'entreprises exemplaires et sera lancé en décembre prochain.

De plus, selon Mme Nguyen Thi Phuong Uyen, Alibaba.com continue de collaborer avec les ministères et les secteurs vietnamiens pour organiser la promotion commerciale dans plus de 200 pays. Amazon Global Selling Vietnam facilitera la mise en relation des vendeurs avec les fabricants de divers secteurs afin d'élargir la gamme de produits vietnamiens, renforcer la formation et soutenir la création et le développement de marques internationales.

À l'avenir, le ministère de l'Industrie et du Commerce et les plateformes de commerce électronique développeront et amélioreront l'écosystème de promotion du commerce numérique. Ils diversifieront également leur collaboration avec les plateformes de commerce électronique dans et hors du pays, entre autres.

Selon les experts, les entreprises doivent également adopter les technologies numériques, améliorer leurs capacités d'exportation et de vente transfrontalière, rechercher et développer des produits, et construire des marques pour développer un commerce électronique transfrontalier durable. -VNA