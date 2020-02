Le docteur Tran Viet Thai, vice-directeur de l’Institut d’études stratégiques du ministère vietnamien des Affaires étrangères, s'exprime lors du Dialogue Perwira 2020 en Malaisie. Photo : VNA



Kuala Lumpur (VNA) – Le docteur Tran Viet Thai, vice-directeur de l’Institut d’études stratégiques du ministère vietnamien des Affaires étrangères, a participé le 24 février à Kuala Lumpur au Dialogue Perwira 2020 sur le premier Livre blanc sur la défense de la Malaisie.



Le Dialogue Perwira 2020, organisé par l’Institut malaisien de défense et de sécurité (MiDAS - Malaysian Institute of Defence and Security), a réuni des dirigeants du ministère malaisien de la Défense, des officiels et spécialistes sur la Malaisie de différents pays tels que Brunei, Singapour, l’Australie, l’Indonésie et le Vietnam.



Lors du Dialogue, le docteur Tran Viet Thai a affirmé que le Vietnam et la Malaisie devraient multiplier leurs échanges d’information, renforcer leur coopération dans la formation, les patrouilles et l’entraînement, leur collaboration au niveau tant bilatéral que multilatéral. Le représentant vietnamien a particulièrement souligné l’importance de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) dans la garantie de la sécurité et, plus généralement, dans la garantie de la paix, de la stabilité et du développement en Asie du Sud-Est comme en Asie-Pacifique.



Le chef des forces armées malaisiennes, Haji Affendi Buang, a souligné qu’il s’agissait de la première fois dans son histoire que la Malaisie avait publié un livre blanc sur la défense, qui définissait des orientations stratégiques pour la défense nationale dans les 10 prochaines années. Selon le général Haji Affendi Buang, le Dialogue Perwira 2020 revêt une signification importante, aidant le ministère malaisien de la Défense à recueillir des avis, opinions et idées pratiques des chercheurs et spécialistes prestigieux dans la région. -VNA