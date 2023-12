Hanoi (VNA) - Dans un monde en mutation, marqué par des concurrences stratégiques et une abondance de choix, le Vietnam ne choisit pas un camp mais se range du côté de la justice, de l’équité et de la raison, conformément aux principes du droit international et à la Charte de l’ONU.

La tradition incite les gouvernants du pays à se préoccuper de la défense nationale avant même qu’il n’y ait de menace grave. Le Parti communiste du Vietnam a perpétué cette tradition, en élaborant une nouvelle stratégie consistant à défendre la Patrie "de manière précoce et de loin".

Le Vietnam soutient activement les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Photo: VNA

Une position constante

Lors de son 13e Congrès national en 2021, le Parti s’est fixé pour objectif "de défendre fermement l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de la Patrie, de protéger le Parti, l’État, le peuple, le régime socialiste, la culture et les intérêts nationaux". Le but n’est pas seulement de faire face à la guerre, mais de "maintenir la stabilité politique et l’environnement pacifique nécessaires à la construction et au développement national suivant l’orientation socialiste".

Le Livre blanc de la défense vietnamienne de 2019 a également mis en avant la politique dite "Quatre non" du Vietnam. Cette politique indique que le Vietnam ne s’implique dans aucune alliance militaire, ne s’associe pas avec un pays pour s’opposer à un tiers, n’autorise pas un pays étranger à installer une base militaire sur son territoire ou à l’utiliser pour s’opposer à un autre, et enfin, ne recourt pas à la force ni ne menace d’y recourir dans ses relations internationales.

Cette position a été confirmée avec force par le Premier ministre Pham Minh Chinh, le 2 août 2023 à Hanoi, lors de la conférence récapitulative des 10 ans de mise en œuvre de la résolution n°22 du Bureau politique du Parti sur l’intégration internationale.

En septembre, la maison d’édition de politique nationale Su Thât a publié un livre intitulé "Certaines questions relatives à la politique militaire et à la stratégie de défense dans l’édification et la défense de la République socialiste du Vietnam dans la nouvelle période", réunissant une série d’écrits, d’exposés et d’interviews du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, à ce sujet.

Le général de brigade Vu Cuong Quyêt, directeur de l’Institut de stratégie de défense, nous présente ce livre. "Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, qui est également secrétaire de la Commission militaire centrale, a une vision révolutionnaire de la stratégie de défense nationale. D’après lui, la défense de l’indépendance et de l’autonomie du pays doit aller de pair avec le maintien de la paix.

Autrement dit, défendre le pays égale maintenir la paix. Il s’agit d’une pensée rénovatrice et originale en matière de défense, qui fait de la préservation d’un environnement pacifique l’objectif permanent de la création de forces défensives et militaires du pays", a-t-il expliqué.

Des actions concrètes

Les gardes-frontières vietnamiens et lao se saluent lors d'une patrouille à la frontière. Photo:VNA

Déterminé à défendre la Patrie "de manière précoce et de loin", le Vietnam multiplie les activités de coopération avec d’autres pays. Des coopérations en matière de défense ont notamment été établies avec les principaux partenaires du pays comme la Chine, avec laquelle le Vietnam a organisé à sept reprises des échanges amicaux entre gardes-frontières. Le 14 décembre dernier, une rencontre amicale entre gardes-frontières du Vietnam, du Laos et du Cambodge s’est également tenue au croisement des trois pays (Kon Tum/Vietnam, Attapeu/Laos et Ratanakiri/Cambodge).

Par ailleurs, le Vietnam s’implique activement dans des tribunes défensives multilatérales, notamment dans le cadre de l’ASEAN et entre l’ASEAN et ses partenaires (ADMM/ADMM , ARF), …

Membre responsable de la communauté internationale, le Vietnam collabore avec d’autres pays dans la résolution de défis sécuritaires émergents, contribuant au maintien de la paix et de la stabilité de la région et du monde. À ce jour, environ 790 casques bleus vietnamiens ont rejoint différentes missions de maintien de la paix des Nations Unies.

Le 15 novembre dernier à San Francisco, devant le Conseil américain des affaires extérieures, le président vietnamien Vo Van Thuong a fait part de la stratégie de défense du pays.

"Dans le contexte international actuel, le Vietnam partage le point de vue selon lequel les pays doivent mener une politique pacifique et respecter l’égalité et les intérêts légitimes des uns et des autres, tout en observant le droit international. Nous sommes favorables à une consolidation et une amélioration de l’efficacité des mécanismes de coopération multilatérale ainsi qu’au renforcement des synergies internationales afin de réduire les tensions, de prévenir et de stopper les conflits au service du développement", a-t-il plaidé.

En poursuivant cette politique de défendre la Patrie de manière précoce et de loin, le Vietnam se défend tout en contribuant au maintien de la paix régionale et mondiale. – VOV/VNA