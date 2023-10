Un induvidu de Muntiacus muntjak vaginalis est détecté dans la réserve naturelle de Pu Hu. Photo: VNA

Thanh Hoa (VNA) - La force de gardes forestiers de la province de Thanh Hoa (Centre) ont découvert environ 5.300 individus de muntjac de deux espèces, Muntiacus muntjak vaginalis et Muntiacus rooseveltorum, dans la réserve naturelle de Pu Hu.

Cette découverte est le résultat d'une mission scientifique d'enquête et d'évaluation de l'état actuel de la répartition et de la conservation des espèces de muntjac dans la réserve naturelle de Pu Hu (2022-2024) dans le but de préserver les ressources génétiques animales et végétales typiques des zones montagneuses.

Do Ngoc Duong, directeur du Comité de gestion de la réserve naturelle, a déclaré que les résultats de l'enquête indiquent que les endroits où des traces d'espèces de muntjac observées sont éloignés des zones résidentielles et des sentiers. Actuellement, ces espèces vivent à des altitudes de 400 à 800 mètres sur les pentes des montagnes et assez près des sources d'eau.

Dans les années à venir, l'unité poursuivra les enquêtes pour déterminer le nombre de muntjac, puis proposera des mesures pour préserver ces espèces rares, a-t-il ajouté.

De plus, les gardes forestiers s'efforceront de sensibiliser la population et les autorités locales à la préservation des espèces de muntjac en fournissant des informations sur des panneaux, ainsi qu'à travers des affiches, des dépliants et une vidéo explicative. -VNA