Photo: AFP/VNA



Hanoï (VNA) - Près de 150 conteneurs contenant environ 3.737 m3 déchets plastiques illégaux ont été renvoyés par la Malaisie vers les pays expéditeurs, et notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, l'Espagne, la France.

Kuala Lumpur prendra les mesures nécessaires pour s'assurer que la Malaisie ne devienne pas la décharge du monde, a souligné ce lundi la ministre malaisienne de l'Énergie, des Sciences, de la Technologie , de l'Environnement et du Changement climatique Yeo Bee Yin depuis la ville de Butterworth, qui abrite un port important dans le nord du pays et d'où plusieurs conteneurs sont partis. Les pays exportateurs de déchets et les compagnies maritimes ont assumé le coût du retour des conteneurs.

Le marché mondial du recyclage a été plongé dans le chaos après la décision de la Chine de fermer sa porte à la majorité des types de déchets plastiques en 2018. De nombreuses entreprises chinoises de recyclage ont été délocalisées en Malaisie, entraînant un afflux de déchets souvent illégal.

Outre la Malaisie, les gouvernements de plusieurs pays dans la région comme l'Indonésie et les Philippines ont commencé de renvoyer les conteneurs de déchets vers les pays expéditeurs. -VNA