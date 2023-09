Le lieutenant-colonel Truong Hong Ky, vice-commandant en chef et chef d'état-major du Commandement militaire du chef-lieu de Song Cau, province de Phu Yen (Centre), a sauvé des gens en détresse. Photo: baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a promulgué le 2 septembre un télégramme officiel concernant le sacrifice du lieutenant-colonel Truong Hong Ky, vice-commandant en chef et chef d'état-major du Commandement militaire du chef-lieu de Song Cau, province de Phu Yen (Centre), en sauvant des personnes qui se noyaient.Selon le télégramme, vers 16h30 le 1er septembre 2023, lors d'un contrôle visant à assurer la sécurité publique durant les congés de la Fête nationale sur la plage de Dong Be dans le hameau de Vinh Hoa, commune de Xuan Thinh, chef-lieu de Song Cau, province de Phu Yen, le lieutenant-colonel Truong Hong Ky a découvert deux personnes en détresse. Il s'est courageusement jeté à l'eau, a ramené les victimes à terre et a finalement sacrifié sa vie.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ses profondes condoléances à la famille du lieutenant-colonel Truong Hong Ky. Il a demandé aux ministères de la Défense, du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, au Comité populaire de la province de Phu Yen d'organiser des visites de condoléances, d'accorder des soutiens opportuns en matière matérielle et spirituelle à sa famille, et d'appliquer au mieux les politiques pour les cadres militaires ayant sacrifié leur vie lors de leurs missions, et leurs familles.Les présidents des Comités populaires des provinces et des villes de ressort central doivent donner des directives pour intensifier les activités de sensibilisation et mettre en œuvre rigoureusement la directive du Premier ministre sur le renforcement des mesures de prévention de la noyade chez les enfants, veiller à la sécurité des habitants et des touristes sur les plages et les sites touristiques. -VNA