Hanoï (VNA) - Dans le contexte où l'économie est confrontée à de nombreuses difficultés et défis, l’accélération du décaissement des fonds d'investissement publics créera un moteur important pour promouvoir la croissance économique en 2023.



Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Tran Quoc Phuong, a déclaré que le taux de décaissement au cours des neuf premiers mois de cette année était supérieur de 4,68 points de pourcentage à celui de la même période de l'année dernière. Si on le compare en termes absolus, il est supérieur à 110 000 milliards de dongs (4,51 milliards de dollars).



Commentant les résultats des investissements publics réalisés en neuf mois, Mme Nguyen Thi Huong, directrice générale de l'Office général des statistiques, a souligné que le volume des investissements publics réalisés en neuf mois a atteint près de 415 500 milliards de dongs, ce qui est très important, démontrant clairement les efforts du gouvernement, du Premier ministre et la détermination des ministères, des secteurs et des localités pour accélérer la mise en œuvre des projets et ouvrages dès les premiers mois de l'année, notamment au troisième trimestre.





Précisant les mesures pour atteindre une croissance plus élevée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur le décaissement des fonds d’ "2023 est une année à grand volume de fonds d’investissement public, dont les fonds pour le redressement et le développement socio-économique. De nombreux autres projets du Plan d'investissement public à moyen terme pour 2021-2025 ont également été achevés, créant des conditions favorables pour accélérer le décaissement des fonds d’investissement public cette année", a commenté Mme Nguyen Thi Huong.Précisant les mesures pour atteindre une croissance plus élevée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur le décaissement des fonds d’ investissement public , avec notamment l’accélération des projets d’infrastructures clés et importants. Il faut identifier clairement cela comme un moteur de la croissance à court terme car un système d’infrastructures synchrone et moderne accroît la capacité de l’économie et attire les investissements pour le développement durable.

Cependant, la réalité montre également que de nombreux problèmes subsistent en matière de décaissement des fonds d’investissement public. En particulier, les données du ministère des Finances montrent qu'il existe actuellement cinq localités ayant un taux de décaissement des capitaux très faible : Tra Vinh, Vinh Long, Soc Trang, An Giang et Ho Chi Minh-Ville. A Ho Chi Minh-Ville, le taux de décaissement est de seulement 30 %.

Par conséquent, l’objectif de promouvoir un décaissement de plus de 68 000 milliards de dongs en 2023 constitue un défi majeur et doit être accéléré au cours des derniers mois de l’année.



Selon l'expert économique et ancien directeur général de l'Office général des statistiques, Nguyen Bich Lam, si 95% des fonds du Plan d'investissement public sont décaissés cette année, cela augmentera le PIB de 1,3%. - VNA