Autoroute Nha Trang-Cam Lam. Photo: nhandan.vn



Hanoï (VNA) – Selon Bui Quang Thai, chef du Département de la planification et de l'investissement du ministère des Transports, le décaissement d’investissements publics de ce ministère au 30 juin est estimé à environ 35.627 milliards de dongs, représentant plus de 37% du plan fixé pour l'année.



Au troisième trimestre, le ministère des Transports décaissera un montant supplémentaire de près de 21.700 milliards de dongs.



Afin d'accélérer le décaissement, les dirigeants du ministère des Transports ont déclaré qu'ils continuaient à demander aux investisseurs et aux comités de gestion des projets d’accélérer leur travail pour préparer de nouveaux projets et assurer l’avancement des projets en opération.-VNA