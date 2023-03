Hanoï (VNA) - La Thaïlande et les États-Unis ont lancé conjointement le 28 février leur exercice militaire ‘’Cobra Gold’’, qui comprendra pour la première fois une formation aux catastrophes spatiales, a rapporté l'agence de presse Reuters.

Un soldat thaïlandais prépare son équipement alors qu'il participe à la cérémonie d'ouverture de l'exercice militaire Cobra Gold. Photo : REUTERS

Cet exercice, annuel, se déroule du 27 février au 10 mars et rassemble 7.394 militaires de 30 pays, dont 6.000 des États-Unis.Les participants apprendront comment lutter contre les impacts des phénomènes spatiaux qui affectent les opérations militaires, tels que les tempêtes solaires ou géomagnétiques qui perturbent les communications et les signaux satellites, selon l'agence de presse britannique.L'amiral John Aquilino, commandant du Commandement indo-pacifique des États-Unis, aurait déclaré qu'en plus des formations sur la réponse aux phénomènes spatiaux, les exercices comprendront des opérations intégrées à travers la terre, la mer, l'air et le cyberespace.« Cobra Gold » est le plus grand exercice militaire de la région Asie-Pacifique avec sept pays participants aux principaux exercices de guerre : le Japon, les États-Unis, la Thaïlande, la République de Corée, l'Indonésie, la Malaisie et Singapour.Trois pays - la Chine, l'Inde et l'Australie - participeront à des exercices d'aide humanitaire.Dix nations se joindront en tant qu'observateurs. Il s'agit du Cambodge, du Laos, du Brésil, du Pakistan, du Vietnam, de l'Allemagne, de la Suède, de la Grèce, du Koweït et du Sri Lanka.- VNA