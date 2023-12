Photo d'illustration: VNA



Bruxelles (VNA) - Le 8 décembre, l'ambassade du Vietnam aux Pays-Bas, en collaboration avec l'Association des entreprises néerlandaises au Vietnam (Dutch Business Association Vietnam - DBAV), a organisé l'événement « Meet Ambassador ».



Cet événement a été placé sous le thème «Accord commercial EVFTA : croissance du commerce bilatéral après trois ans de mise en œuvre et Accord de protection des investissements EVIPA : base solide pour les activités de coopération en matière d'investissement des entreprises néerlandaises au Vietnam».



Il a réuni plus de 50 entreprises néerlandaises en opération au Vietnam, ainsi que des entreprises recherchant des opportunités d'investissement au Vietnam et des entreprises vietnamiennes en activité aux Pays-Bas.



Lors de l’événement, l'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Ngo Huong Nam, a annoncé que le Roi et la Reine des Pays-Bas effectueraient une visite d'État au Vietnam en mars 2024 à l'invitation du président vietnamien Vo Van Thuong.



Il a par ailleurs affirmé que son ambassade était prête à recevoir et transférer au Vietnam les recommandations des entreprises pour créer des conditions favorables aux investisseurs au Vietnam.-VNA