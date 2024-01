L'ambassadrice de Suède au Vietnam Ann Måwe. Photo: Ambassade suédoise au Vietnam

Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques le 11 janvier 1969, le Vietnam et la Suède ont activement construit, entretenu et développé des relations bilatérales de plus en plus durables et approfondies et obtenu des résultats remarquables dans de nombreux domaines.

A cette occasion, l'ambassadrice de Suède au Vietnam Ann Måwe a écrit un article sur l'amitié traditionnelle entre les deux nations.

Le soutien de la Suède au Vietnam trouve son origine dans les mouvements de solidarité apparus pendant la guerre. Après la guerre, la Suède a continué à soutenir le Vietnam et a apporté un soutien important à la reconstruction et au développement de ce pays. L’hôpital pédiatrique national, l’hôpital Uong Bi et l’usine de papier de Bai Bang étaient des projets majeurs et de longue date emblématiques de cette époque. Tous sont toujours en activité aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard. L'usine de papier de Bai Bang est aujourd'hui devenue l'un des plus grands producteurs de papier de haute qualité au Vietnam et exporte également ses produits à l’étranger.

Au cours des années 1980 et 1990, le soutien s'est développé en faveur de vastes programmes, notamment dans les domaines des infrastructures, de la santé, de l'éducation et de la recherche, de la réduction de la pauvreté, de l’agriculture, du développement des médias, des réformes juridiques, économiques et judiciaires, de l'égalité des sexes et des projets ciblant les politiques et la gestion de l'environnement et du climat.

Sur une période de 46 ans, la coopération au développement entre la Suède et le Vietnam a représenté une contribution totale de plus de 3,4 milliards de dollars, ce qui a grandement contribué au développement socio-économique du Vietnam..

Bien que le programme bilatéral de coopération au développement ait pris fin il y a dix ans, divers programmes régionaux et mondiaux continuent de bénéficier au Vietnam dans des domaines tels que le développement des médias, la gestion forestière, l'atténuation du changement climatique, les pratiques commerciales responsables et le dialogue sur le lieu de travail.

Commerce et investissements

Aujourd’hui, compte tenu des ambitions élevées du Vietnam en matière d’innovation et de durabilité, il existe également un immense potentiel pour promouvoir le commerce et l’investissement de manière plus intégrale entre les deux pays.

La Suède fait partie des 10 principaux partenaires commerciaux au sein de l'UE avec le Vietnam, les relations commerciales étant encore renforcées par l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) en vigueur depuis 2020. Malgré les défis de la pandémie de COVID-19, les liens commerciaux sont restés intacts et ont continué de se développer ces dernières années.

Des entreprises suédoises s’intéressent de plus en plus au développement de leurs activités au Vietnam. Plusieurs entreprises suédoises, telles qu'Ericsson, ABB, Tetra Pak, IKEA, Electrolux, AstraZeneca, Volvo, Hitachi Energy, H&M, SKF, Hestra, Polarium et Oriflame…, opèrent efficacement au Vietnam depuis des décennies. Parallèlement, de nouvelles entreprises cherchent également à établir un représentant pour accéder au marché dynamique du Vietnam.

L’ambassadrice suédoise s’est déclarée optimiste quant au potentiel d'approfondissement des liens commerciaux entre les deux pays.

Échanges culturels et liens entre les peuples

Le commerce et les investissements sont renforcés parallèlement à l’accent continu mis sur les échanges culturels et entre les peuples – tous deux jouant un rôle essentiel dans le renforcement de l’amitié entre la Suède et le Vietnam.

D'innombrables experts, médecins, infirmiers, ingénieurs, représentants gouvernementaux, artistes et jeunes chercheurs ont voyagé entre les deux pays, favorisant la coopération et entretenant des amitiés durables. Les collaborations entre villes et municipalités, comme celles entre Borås et Da Nang, et Piteå et An Giang, servent de modèles sur la manière dont les deux pays et leurs peuples peuvent travailler ensemble pour relever les défis contemporains en matière d'urbanisme, de durabilité et d'environnement.

Des relations interpersonnelles plus étroites sont également facilitées par l’augmentation du tourisme dans les deux sens.

La collaboration culturelle est un aspect de longue date des relations bilatérales, de la littérature et de la musique suédoises trouvant des lecteurs et auditeurs au Vietnam aux collaborations musicales universitaires mettant en valeur les échanges culturels dynamiques nourris par la coopération éducative. La créativité vibrante des artistes vietnamiens et suédois enrichit les sociétés et met en valeur la diversité que les deux pays partagent.

2024 et les années suivantes : ouverture, innovation et durabilité

La Suède est forte en matière de technologies vertes et de solutions durables, conformément aux ambitions et à la stratégie du Vietnam en matière de croissance verte et de durabilité.

La Suède est prête à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam, à continuer de partager son expertise et de coopérer par tous les canaux pour réaliser la transition verte, au niveau bilatéral et dans le cadre de l’UE.

l'amitié entre la Suède et le Vietnam a résisté à l'épreuve du temps et continue de se renforcer.

Le soutien financier important de la Suède, son expertise en matière de technologies vertes et de solutions durables, ainsi que son engagement en faveur de l'innovation peuvent contribuer continuellement au développement et à la croissance économique du Vietnam.

Pour l’avenir, l’ambassadrice Ann Måwe a émis le souhait de voir les deux pays exploiter leur vaste potentiel pour une collaboration de plus en plus développée, une prospérité commune et un bel avenir pour les deux peuples. -VietnamPlus