Photo : VNA



Tokyo (VNA) - Le premier lot de longane frais vietnamien est arrivé au Japon le week-end dernier. C'est le quatrième fruit frais du Vietnam à pénétrer avec succès ce marché exigeant, après le fruit du dragon, la mangue et le litchi.



S'adressant au correspondant de l'Agence vietnamienne d’information à Tokyo, Ta Duc Minh, conseiller commercial du Vietnam au pays, a déclaré que le Vietnam et le Japon avaient entamé il y a 6 ans des négociations pour les exportations du longane frais du Vietnam au Japon.



Ta Duc Minh, conseiller commercial du Vietnam au Japon. Photo : VNA



Après que le longane vietnamien ait été présent sur le marché japonais, le Bureau du commerce du Vietnam au Japon projette de se coordonner avec les exportateurs et les autorités vietnamiennes pour organiser des programmes de promotion de ce fruit auprès des consommateurs japonais ainsi que des Vietnamiens vivant au Japon.



Le 23 novembre 2022, le Japon a officiellement autorisé le longane frais vietnamien à entrer sur son sol. Alors, le 3 janvier, la sarl Hoang Phat a exporté 10 tonnes de longane frais vers le Japon par voie aérienne. Il s'agissait du premier lot de longane frais vietnamien exporté vers le Japon par la voie officielle.

Après que le longane vietnamien ait été présent sur le marché japonais, le Bureau du commerce du Vietnam au Japon projette de se coordonner avec les exportateurs et les autorités vietnamiennes pour organiser des programmes de promotion de ce fruit auprès des consommateurs japonais ainsi que des Vietnamiens vivant au Japon.

Ces dernières années, de plus en plus de fruits vietnamiens sont apparus au Japon. Actuellement, le fruit du dragon représente plus de 80 % des parts de marché au Japon, tandis que la mangue frais représente 6,6 % et les bananes fraîches 0,8 %. Par ailleurs, un certain nombre de nouveaux fruits qui ont pénétré ce marché depuis 2-3 ans y affirment également leur position comme le durian (représentant 42,1% des parts de marché) et le litchi (frais ou surgelé) et le longane congelé (40,3%). -VNA