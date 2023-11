Hanoi (VNA) - Les producteurs et les entreprises vietnamiennes de noix de coco sont ravis d’augmenter leur production pour répondre à la demande nationale et étrangère, qui devrait augmenter dans les temps à venir alors que les États-Unis ont officiellement ouvert leur marché aux noix de coco fraîches vietnamiennes en août de cette année, et que la Chine envisage d’autoriser l’importation officielle de noix de coco.

Bui Duong Thuat, directeur de Mekong Fruit Import-Export Co., Ltd, basée dans le district de Châu Thành, province de Bên Tre (Sud), a déclaré que le marché américain est le deuxième plus grand importateur de noix de coco au monde, juste après la Chine, avec environ 2.000 conteneurs importés de noix de coco fraîche chaque année.Pendant ce temps, les entreprises vietnamiennes exportent chaque année entre 110 et 120 conteneurs de noix de coco fraîches vers les États-Unis. Il reste donc de la place pour la noix de coco vietnamienne sur le marché.En outre, l’Administration générale des douanes de Chine inspecte les zones de culture pour approuver un protocole autorisant l’importation officielle de noix de coco fraîches vietnamiennes sur le marché de plus d’un milliard de personnes, a-t-il fait savoir, espérant que les noix de coco fraîches vietnamiennes seront bientôt exportées vers la Chine.Pour saisir cette opportunité, il a déclaré que son entreprise prévoyait de coopérer avec les producteurs de noix de coco de la province de Bên Tre pour développer une zone de matières organiques de 100 ha.

Noix de coco pelées. Photo: nongghiep.vn

Vo Van Hai, Le président de l’Association des agriculteurs de la commune de Luong Hoa, district de Giong Trom, dans la province de Bên Tre, a déclaré que la commune est l’une des zones de culture de noix de coco les plus productives du Vietnam. Actuellement, il y a plus de 716 ha de culture de noix de coco dans la commune, dont 300 ha sont cultivés pour obtenir de l’eau de coco.En moyenne, un arbre produit entre 140 et 150 noix de coco par an, et les producteurs de noix de coco peuvent gagner jusqu’à 100 millions de dôngs (4.200 dollars) par hectare et par an.Bên Tre est connue comme la capitale vietnamienne de la noix de coco, avec une superficie cultivée en noix de coco représentant environ 40 % du total du pays et 46% du total dans la région du delta du Mékong.Huynh Quang Duc, directeur adjoint du Département de l’agriculture et du développement rural de la province de Bên Tre a fait savoir que Bên Tre possède plus de 78.000 ha de culture de noix de coco et produit plus de 800 millions de noix de coco par an.Concernant les noix de coco cultivées pour obtenir de l’eau de coco, la province cultive près de 16.000 ha avec une production annuelle d’environ 390 millions de noix de coco. Environ la moitié des noix de coco répondent aux exigences d’exportation.Bên Tre compte cinq entreprises qui exportent des noix de coco fraîches vers des marchés tels que le Japon, Singapour, Taiwan (Chine), l’Australie et le Canada. Environ 20 entreprises se sont enregistrées pour obtenir les codes des installations de conditionnement et les codes des zones de plantation qui leur permettent d’exporter des noix de coco vers le marché chinois.En outre, des indications géographiques ont été accordées aux produits à base de noix de coco de la province. Par conséquent, l’exploitation efficace des indications géographiques ajoute un avantage aux noix de coco de Bên Tre pour élargir ses marchés. – VNA