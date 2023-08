Selon l'Office général des statistiques, en juillet 2023, le total des ventes au détail de biens et services de consommation est estimé à 512,2 billions de dongs, soit une hausse mensuelle de 1,1% et de 7,1% par rapport à la même période de l’année dernière.

Ces 5 dernières années, depuis l’avertissement de la Commission européenne (CE) sous forme de « carton jaune » au Vietnam, le pays a mené des changements considérables dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD).