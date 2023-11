Photo d'illustration. Photo : VNA







Au cours des derniers mois de 2023, de nombreux « géants » de l’industrie ont annoncé leurs stratégies pour pénétrer le marché vietnamien, ainsi que les projets mis en œuvre au Vietnam. Hô Chi Minh-Ville (VNA) - À ce jour, le Vietnam a signé 17 accords de libre-échange (ALE) et continue d’affirmer sa position sur la scène internationale. Outre ses avantages compétitifs régionaux et internationaux, le Vietnam est également devenu une destination stratégique dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des industries de sous-traitance , de fabrication de composants.Au cours des derniers mois de 2023, de nombreux « géants » de l’industrie ont annoncé leurs stratégies pour pénétrer le marché vietnamien, ainsi que les projets mis en œuvre au Vietnam.

DKSH, l'un des principaux fournisseurs de services de développement de marché, a annoncé une coopération stratégique avec ACRO Biomedical Co., Ltd (Taiwan - Chine) pour produire des matériaux médicaux avancés utilisés dans des applications médicales, l'ingénierie tissulaire et la médecine régénérative.



De même, Essentra Components, premier fabricant et distributeur mondial de composants industriels de support, vient d'annoncer son intention d'entrer sur le marché vietnamien.



Essentra Components n'est pas seulement présent au Vietnam, mais l'identifie également comme une destination stratégique dans la chaîne d'approvisionnement du groupe dans la période à venir.



Il est prévu que l’ampleur de la fabrication de composants industriels et de l’industrie manufacturière au Vietnam augmentera de 6,6 % en 2023. De grandes entreprises telles qu’Apple et LEGO ont désormais commencé à construire d’importantes installations de production au Vietnam, d’une valeur pouvant atteindre des milliards de dollars.

De nombreux « géants » de l’industrie de sous-traitance pénètrent le marché vietnamien. Photo: VNA





Certains experts économiques estiment également que le Vietnam a bénéficié de conditions favorables pour devenir une destination stratégique dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des industries de sous-traitance, avec une vague d'investissements, contribuant au développement socioéconomique, mais également à la promotion de la production verte et à la création d'emplois...



En outre, des techniciens nationaux du secteur de la production industrielle vietnamienne ont accès à la possibilité d'améliorer leurs compétences, lorsqu'ils travaillent dans un environnement professionnel exigeant une qualité de travail aux normes internationales. -VNA

