Hanoi (VNA) – L’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, et la consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Susan Burns, ont déclaré que de nombreuses grandes entreprises américaines telles que Boeing, Google et Marvell souhaitaient étendre leurs investissements au Vietnam.

Boeing souhaite étendre davantage la chaîne d'approvisionnement au Vietnam. Photo : vnexpress.net

Lors de la célébration du 247e anniversaire de la Fête nationale des États-Unis, tenue le 23 juin à Hô Chi Minh-Ville, l’ambassadeur Marc E. Knapper a déclaré que quelques jours plus tôt, lors de son voyage d’affaires aux États-Unis, il avait rendu visite au groupe Boeing Corporation à Seattle et à Google à San Francisco. Les deux entreprises ont exprimé leur joie et leur confiance d’investir au Vietnam.

Quant à Boeing, l’ambassadeur Knapper a déclaré que le groupe avait actuellement un certain nombre de fournisseurs, mais qu’il souhaitait étendre davantage la chaîne d’approvisionnement au Vietnam pour trouver davantage d’entreprises vietnamiennes capables de fournir à Boeing les pièces nécessaires à la production de Boeing 737 et Boeing 787.

«Cela reflète la confiance qu’une grande entreprise comme Boeing a dans la qualité des travailleurs vietnamiens et la qualité des produits fabriqués au Vietnam», a déclaré l’ambassadeur Knapper.

De même, Google s’est dit confiant de faire des affaires au Vietnam et s’est enorgueilli de contribuer à éduquer les jeunes et les Vietnamiens à la littératie numérique tout en espérant aider le Vietnam dans sa transition numérique.

Selon la consule générale Susan Burns, Marvell Technology, une société de conception de puces basée en Arizona (USA), vient d’annoncer le transfert de 300 postes au Vietnam.

«Ce sont des emplois de haut niveau, appartenant à l’économie du savoir, comme une reconnaissance des talents ici... La localisation et la capacité des ports maritimes du Vietnam sont excellentes. L’ambassadeur Marc E. Knapper a des rencontres des entreprises qui développent leurs activités ici», a déclaré Susan Burns.

La consule générale Susan Burns a souligné que la diplomatie populaire à tous les niveaux avait rendu les efforts conjoints des deux pays plus efficaces. Le Vietnam et les États-Unis se coordonnent pour lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant l’efficacité énergétique. Ils développent conjointement les objectifs communs de santé, d’éducation et de sécurité pour un Vietnam fort, indépendant, résilient et prospère. Cela inclut également la coopération pour réduire le risque de traite des êtres humains et de criminalité transnationale. – NDEL/VNA