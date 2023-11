La transformation de litchis, répondant aux normes d'exportation vers le Japon , dans la société par actions d'import-export de l'alimentation mondiale (Global Food JSC) dans le district de Luc Ngan, province de Bac Giang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam et le Japon ont établi des relations diplomatiques officielles le 21 septembre 1973. Depuis lors, l'amitié et la coopération entre les deux pays n'ont cessé de se développer dans de nombreux domaines.

Le Japon est actuellement l'un des partenaires économiques les plus importants du Vietnam et le premier pays du G7 (groupe des principaux pays les plus industrialisés du monde) à reconnaître le statut d'économie de marché du Vietnam (en octobre 2011). Les deux pays disposent donc de nombreuses opportunités pour continuer à promouvoir la coopération en matière de commerce et d'investissement.

Selon Tran Quang Huy, chef du Département des marches d'Asie et d'Afrique du ministère de l'Industrie et du Commerce, le Japon est le partenaire qui a signé le plus grand nombre d'accords de libre-échange (ALE) bilatéraux et multilatéraux avec le Vietnam tels que l'accord de partenariat économique intégral ASEAN-Japon (AJCEP), l'accord de partenariat économique Vietnam-Japon (VJEPA), l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l'accord de partenariat économique régional global (RCEP).

Notamment, le Vietnam et le Japon disposent d'un énorme potentiel de coopération dans le commerce car les économies des deux pays se complètent. Selon les statistiques, le commerce bilatéral a augmenté régulièrement au fil des ans, passant de 40 milliards de dollars en 2020 à 47,6 milliards en 2022. Au cours des dix premiers mois de 2023, ce chiffre a atteint près de 37 milliards de dollars.

Le Japon est actuellement le 3e investisseur au Vietnam (après la République de Corée et Singapour) avec 5 227 projets d'IDE, totalisant plus de 71,41 milliards de dollars de capitaux enregistrés. En outre, le Japon est le plus grand fournisseur d'aide publique au développement (APD) au Vietnam, représentant environ 30 % du total des capitaux des donateurs étrangers pour le Vietnam, avec 29,3 milliards de dollars.

Selon Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes, le marché japonais représente environ 5 % du chiffre d'affaires des exportations de fruits du Vietnam, avec environ 150 millions de dollars. En 2022, le Japon importera 165 millions de dollars, soit 4 % de la part de marché des fruits et légumes. Cependant, les normes japonaises d'importation de fruits et légumes sont très élevées.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a apprécié les contributions des investisseurs japonais dans l'amélioration de la capacité de production contribuant ainsi à amener de nombreuses entreprises vietnamiennes à participer à la chaîne d'approvisionnement des entreprises japonaises et mondiales. Parallèlement, il a également proposé au Japon d'encourager davantage d'entreprises à déplacer leurs investissements et chaînes d'approvisionnement de production vers le Vietnam, notamment dans les industries clés.

Selon une enquête menée par l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) en 2022 auprès d'entreprises japonaises au Vietnam, 60% des entreprises interrogées ont déclaré qu'elles prévoyaient d'étendre leurs activités au Vietnam. Ce sera un moteur important pour promouvoir des échanges commerciaux entre les deux parties. -VNA