Hanoi (VNA) - À la demande du gouvernement, nombre de provinces et grandes villes ont mis en place diverses mesures susceptibles d’améliorer l’environnement des affaires local et d’aider les entreprises à se redresser.

D'importants progrès de réforme administrative ont été observés dans plusieurs provinces et grandes villes | Photo: VOV

Ces dernières années, les autorités de la province de Soc Trang (delta du Mékong) se sont employées à améliorer les services publics à destination des entreprises et des particuliers, à rendre plus compétitif l’environnement d’affaires local et à stimuler la production industrielle et le commerce.

Plus précisément, Soc Trang a investi massivement dans la réforme administrative et dans une gouvernance électronique performante. En 2022, son indice de compétitivité provinciale (PCI) a progressé de 20 places, ce qui lui a permis de se positionner à la 34e place. Aujourd’hui, toutes les formalités peuvent s’effectuer en ligne et c’est très pratique pour les entreprises, a indiqué Trân Khac Tâm, président de l’Association des entreprises de Soc Trang.

«Pour aider les entreprises impactées par la récession économique mondiale et par les conséquences de la crise sanitaire, les autorités de Soc Trang dialoguent régulièrement avec elles pour comprendre leurs difficultés et leurs besoin. Elles favorisent leur accès à des crédits à taux préférentiel, de façon à leur permettre de réinvestir. Le président du comité populaire provincial a travaillé avec le directeur de la Banque d’État de Soc Trang pour trouver des mesures de soutien. Ces actions ont permis de fluidifier les flux de capitaux et renforcé ainsi notre confiance envers les autorités», dit-il.

Depuis 15 ans, Dông Thap figure parmi les cinq provinces et grandes villes ayant le meilleur indice de compétitivité provinciale. Pour maintenir ce niveau, les autorités provinciales entretiennent une communication étroite avec la communauté d’entreprises pour l’aider à résoudre ses problèmes. Elles restent également réceptives aux commentaires des entreprises sur les politiques commerciales en vigueur et s’appliquent à les modifier si nécessaire, comme nous l’a expliqué Pham Thiên Nghia, le président du comité populaire provincial.

«Nous sommes tout à fait ouverts aux propositions des entreprises et prêts à nous adapter aux exigences du marché. Notre priorité consiste à les aider à tirer le meilleur parti des politiques en vigueur. Nous avons mis en place plusieurs mesures susceptibles de simplifier les formalités administratives et d’améliorer le climat d’affaires. La satisfaction des entreprises et des particuliers est le meilleur baromètre de l’efficacité de la gouvernance provinciale», précise-t-il.



Dans la province de Bà Ria-Vung Tàu, les autorités ont lancé différentes initiatives, telles que «Le jeudi sans attente», qui vise à régler des formalités administratives simples en l’espace de 30-60 minutes, «Le samedi à l’écoute des habitants», qui consiste à dialoguer avec les citoyens et à traiter leurs plaintes, ou encore la «Grande carte de signatures électroniques» qui favorise l’usage des services publics en ligne.

Pour Nguyên Van Tho, président du comité populaire de la province de Bà Ria-Vung Tàu, le pragmatisme est de mise…«Nous sommes à disposition de toutes les entreprises en difficulté. Notre présidence provinciale organise une rencontre hebdomadaire avec les entreprises pour comprendre leurs difficultés. Tous les jours, de 7h30 à 8h30, elles peuvent présenter leurs problèmes à nos agents qui les rapportent ensuite à la présidence. Cette pratique a permis de relever rapidement les défis imposés à nos entreprises», confie-t-il.

De leur côté, les entreprises ont demandé aux collectivités locales de procéder à des réformes foncières et fiscales, mais aussi de simplifier les conditions d’affaires. – VNA