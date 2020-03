Actuellement, l’Allemagne est le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Europe, et aussi son 2e fournisseur de médicaments et dispositifs médicaux. Photo: Baodautu

Hanoi (VNA) - 66% des entreprises allemandes en activité dans le secteur de la santé interrogées ont hautement apprécié les potentiels de développement de ce secteur au Vietnam.



C’est le résultat d’un sondage effectué par la Chambre allemande d’Industrie et de commerce au Vietnam et le ministère allemand de l'Économie et des Énergies sur les potentiels du marché vietnamien de la santé auprès des investisseurs allemands de ce secteur, a informé le 27 février l’ambassade d’Allemagne au Vietnam.



Selon ces entreprises interrogées, une fois que l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA) sera en vigueur - en juillet prochain selon les prévisions -, les opportunités d’investissement sur le marché vietnamien seront immenses.



Cependant, plus de la moitié des entreprises sondées ont estimé que le manque d'informations sur le marché, les différences culturelles, les formalités administratives compliquées et la pénurie de main-d’œuvre de haute qualité constituent des défis principaux.



Actuellement, l’Allemagne est le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Europe, et aussi son 2e fournisseur de médicaments et dispositifs médicaux, derrière les Etats-Unis. -CPV/VNA