Dà Nang (VNA) – En 2018, l’activité cyclonique en Mer Orientale serait comparable à la moyenne de l’année dernière, a fait savoir mardi 24 juillet le Comité national de pilotage de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles lors d’une conférence à Dà Nang (Centre).

Vue de la conférence sur la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles dans le Centre et les Hauts Plateaux du Centre, le 24 juillet à Dà Nang. Photo : VNA

D’ici à la fin de 2018, la Mer Orientale devrait essuyer le passage de 8 à 10 typhons et dépressions tropicales, dont 4 à 5 toucheraient directement le Vietnam, parmi lesquels 2 à 3 débarqueraient dans le Centre, a-t-il précisé, citant les chiffres du Centre national de météorologie et d’hydrologie du Vietnam.Selon un rapport de la Direction générale de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles, en 2017, les catastrophes naturelles se sont produites avec une grande intensité et ont causé des dégâts dans tout le pays.Le Centre et les Hauts Plateaux du Centre ont été durement touchés avec 157 morts et disparus, 430 blessés, plus de 4 000 maisons détruites, plus de 230.000 maisons endommagées. Les pertes économiques sont évaluées à 31.765 milliards de dôngs, soit 53% du bilan des dommages causés par les catastrophes à travers le pays.Il est impossible de prévenir toutes les catastrophes naturelles, mais il est possible pour le Centre et les Hauts Plateaux du Centre d’atténuer leurs effets en procédant à un travail de planification et de préparation efficace, selon les autorités.Les localités du Centre allant de Quang Binh à Binh Thuân et 5 provinces des Hauts Plateaux du Centre devraient élaborer des plans pour améliorer la capacité de prévenir les catastrophes naturelles, appliquer les progrès scientifiques dans la transmission d’informations, et renforcer le travail de prévision et d’alerte.Elles ont également à organiser la production et le changement de variétés végétales adaptées aux zones sujettes aux inondations afin de réduire les dégâts et la vulnérabilité aux catastrophes des systèmes de production, notamment agricole et aquatiques. – VNA