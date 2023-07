Hanoi (VNA) – La culture maritime et insulaire est l’ensemble des expressions culturelles matérielles et immatérielles d’une communauté vivant dans une zone côtière ou sur une île, ces expressions culturelles englobant des savoirs, des mœurs et coutumes, des pratiques spirituelles ou encore des modes de vie adaptés aux impacts de la mer. Doté d’une côte de plus de 3.260 kilomètres et de milliers d’îles et d’îlots, le Vietnam dispose d’une culture maritime et insulaire des plus variées.

Ouverture de la cérémonie de culte en l’honneur des divinités de la mer à My Long. Photo: baotravinh.vn



Le soir du 27 juin dernier, les pêcheurs de My Long, qui est un bourg rattaché à la province méridionale de Trà Vinh, ont organisé une cérémonie de culte en l’honneur des divinités de la mer. C’est une fête traditionnelle qui a lieu tous les ans, et qui permet aux pêcheurs d’exprimer leur reconnaissance envers la mer qui les nourrit, et de prier pour un climat clément et des pêches abondantes. En dehors des prières et des rites solennels, la fête de cette année a également proposé des jeux, des concerts, des expositions et des dégustations de plats traditionnels.

Lâm Huu Phuc, directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Trà Vinh, y était présent. «C’est une fête typique des pêcheurs de la région. Nous espérons qu’elle attire de plus en plus de touristes», a-t-il dit.

La fête de My Long n’est qu’une des 195 fêtes folkloriques recensées dans les zones côtières et insulaires vietnamiennes. Administrativement parlant, notre pays compte 28 provinces et grandes villes disposant d’une côte, où sont situés plus de 150 villages ayant au moins un métier traditionnel et des pratiques culturelles originales.

Ces dernières années, l’État et les collectivités locales ont massivement investi dans la restauration des pratiques culturelles et des fêtes typiques des zones côtières et insulaires. Citons entre autres les fêtes en l’honneur de la baleine, l’ange-gardien des pêcheurs selon la croyance populaire, le combat de buffles de Dô Son, la fête des temples de Dôc Cuoc et de Bà Triêu de Sâm Son, la fête à la mémoire des soldats ayant été envoyés par les rois Nguyên vers l’archipel de Hoàng Sa, ou encore la fête de la Dame céleste de Cà Mau…

Trân Thanh Mân, un touriste qui voyage pour la première fois avec la famille à Ly Son, la célèbre île de la province de Quang Ngai où est organisée chaque année la fête commémorative des soldats de Hoàng Sa, est tout content de cette expérience.

«La province de Quang Ngai dispose non seulement d’une belle plage et de paysages originaux, mais elle a également un patrimoine culturel maritime exceptionnel. J’ai pu découvrir bien des choses intéressantes liées à la souveraineté vietnamienne sur les archipels de Hoàng Sa et de Truong Sa, et à la culture de Sa Huynh. J’ai aussi appris l’histoire d’un vieux bateau qui avait fait naufrage dans la région avec tout un trésor… Il y a encore tant d’autres choses que j’ai hâte de découvrir la prochaine fois quand j’aurai l’occasion d’y revenir», partage-t-il.

Les zones côtières et insulaires vietnamiennes abritent un millier de sites classés, qui sont des paysages naturels, mais aussi des constructions servant à la vie spirituelle des riverains, et des sites historiques liés à la guerre…

Les autochtones peuvent être de très bons guides touristiques, assure Nghiêm Trong Luân, vice-président du comité populaire de Trà Cô, un quartier de la ville de Mong Cai, où se trouve la maison communale de Trà Cô, que d’aucuns considèrent comme une borne frontalière culturelle du Nord du Vietnam.

«La population de Trà Cô préserve la plupart des traditions ancestrales, y compris des métiers anciens et des pratiques culturelles anciennes. Cela permet de sauvegarder l’identité locale, mais aussi d’attirer les touristes», constate-t-il.

Les différents héritages culturels des zones côtières et insulaires jouent un rôle important dans l’affirmation de la souveraineté nationale. Aussi l’État a-t-il pris soin d’inventorier et de répertorier les éléments constituant ces patrimoines, notamment sur les îles, où la quasi-totalité des sites classés au niveau national et des fêtes traditionnelles typiques a été restaurée, affirme Trinh Thi Thuy, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme.

«Lors de son 13e Congrès national, le Parti communiste vietnamien a décidé de faire de la culture un moteur du développement et de la défense nationale. La culture maritime et insulaire fait partie intégrante de la culture nationale. Elle doit être valorisée pour promouvoir un développement rapide et durable du pays», plaide-t-elle.

La préservation des valeurs culturelles maritimes et insulaires a contribué à créer des espaces culturels variés et originaux alliant tradition et modernité. Grâce au tourisme, de plus en plus de personnes, vietnamiennes comme étrangères, peuvent profiter de ces espaces culturels et contribuer, en retour, au développement économique des zones concernées. – VOV/VNA