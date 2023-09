Hanoï (VNA) - Depuis quelques années, de jeunes artistes revisitent les arts traditionnels avec de nouveaux sons pour les rendre plus actuels. Ce concept "d’arts tradi-modernes" crée des univers sonores et visuels très contrastés, qui rapprochent le public des arts traditionnels qui étaient délaissés.

Une scène de la pièce "Son hâu". Photo : Vietnamplus/CVN



Nguyên Quôc Hoàng Anh, né en 1990, s’est distingué par ses nombreux projets mêlant les arts traditionnels et contemporains. Il a lancé une plateforme artistique nommée Lên ngàn (Randonnée en montagne) en tant que lieu culturel, artistique et créatif multilingue, pour sauvegarder et promouvoir les arts du pays, et promouvoir la rencontre entre “tradition” et “modernité”.



Afin d’honorer les arts traditionnels et la diversité de la culture indigène, Hoàng Anh et son équipe ont mis en œuvre de nombreux projets d’art traditionnel, imprégnés d’éléments contemporains et expérimentaux.



Parmi eux, la pièce de théâtre Son hâu ou Beyond the Mountain en anglais (Au-delà de la montagne), qui a été présentée au public au quartier résidentiel de Van Chuong, dans l’arrondissement de Dông Da, à Hanoï, fin 2020, en est un projet important.



Son hâu est une performance contemporaine inspirée du tuông (théâtre classique). Elle propose des contenus qui traversent les générations et les époques : la moralité, la fraternité ou les bonnes valeurs du patriotisme. Exprimés dans un nouveau langage, à la fois dans le contenu, dans les images et dans la musique, apportant un souffle nouveau au tuông.



Mêlant le tambour traditionnel et la musique électronique, le réalisateur Hà Nguyên Long, le producteur de musique Nguyên Quôc Hoàng Anh et les artistes du Théâtre du tuông du Vietnam honorent cet art ancestral tout en le réconciliant avec le public.



Un lien entre l’Orient et l’Occident



Suite au succès de Son hâu, Nguyên Quôc Hoàng Anh a présenté un projet musical intitulé “Âm - Thanh sac - Màu” (Son - Beauté - Couleur), avec la participation du graffeur Cyril Kongo, un Français d’origine vietnamienne. Arts du spectacle, graffiti, instruments traditionnels vietnamiens et genres musicaux occidentaux, tels que le hip hop et le jazz ont été réunis pour créer un lien entre l’Orient et l’Occident.



Peu de gens savent que Hoàng Anh est venu sur le tard à la musique traditionnelle et aux arts du spectacle. Hoàng Anh était un étudiant en musique classique à l’Université de la culture et des arts de l’armée. Il a grandi à l’époque où la musique classique, le jazz et le hip hop devenaient progressivement populaires au Vietnam, et de nombreux jeunes s’enthousiasmaient pour ces nouveautés débarquées d’Occident.

Le groupe de jeunes artistes du projet “Lên ngàn”. Photo : ND/CVN



Cependant, Hoàng Anh s’est rendu compte que sa carrière devait être profondément enracinée dans la culture du pays. Le jeune artiste s’est alors penché sur le ca trù (chant des courtisans), le châu van (chant spirituel), le chèo (théâtre populaire) et le tuông. Il a mis en œuvre des projets combinant arts traditionnel et contemporain pour raconter de nouvelles histoires.



En tant qu’artiste multidisciplinaire, Hoàng Anh a assumé de nombreux postes tels que conservateur, directeur et producteur de musique, en s’efforçant toujours de relier la culture indigène et le patrimoine artistique vietnamien traditionnel à l’art contemporain.



Respecter les valeurs traditionnelles



Issu d’une famille à la riche tradition musicale, Nguyên Xuân Son (nom de scène SonX) est l’un des rares musiciens contemporains à avoir développé une solide expérience dans l’art vietnamien traditionnel et la culture nationale. Il a étudié les instruments de musique traditionnels avec des maîtres des percussions tels que Bùi Trong Dang, Nguyên Dac Han et Dô Tùng, Nguyên Xuân Son est diplômé de l’Université de théâtre et de cinéma de Hanoï.



Les compositions musicales de SonX s’inspirent de la musique vietnamienne traditionnelle mélangée à des couleurs contemporaines. Ce musicien s’est coordonné avec la chorégraphe Ea Sola Thuy dans la composition de la musique de ses danses telles que Han han và con mua (La sécheresse et la pluie), Canh dông âm nhac (Domaine de la musique) et Câu nguyên (Prier). Dans ces projets, Nguyên Xuân Son utilise de nombreuses formes d’expression telles que la performance scénique, la vidéo, le son et la danse contemporaine.



Les œuvres de ce jeune musicien ont été présentées dans des espaces artistiques au Vietnam et dans le monde. Ils sont très appréciés car mêlant harmonieusement musiques folklorique vietnamienne et contemporaine. Par ailleurs, SonX est l’auteur de nombreuses œuvres telles que Di ra (Sortie), Biên gioi mêm (Bordures douces) et Cô tich vo (Fée brisée).



Appréciant pleinement la beauté de la musique traditionnelle, Nguyên Xuân Son estime qu’il n’y a pas de frontière entre les musiques traditionnelle et contemporaine, et qu’elles peuvent être réunies sur la même scène.



La Dr Lu Thi Thanh Lê, maître de conférences du Département d’études interdisciplinaires de l’Université nationale de Hanoï, a partagé que la tradition est devenue un matériau personnalisé utilisé pour créer un nouveau sens à travers des histoires contemporaines. C’est à la fois une expérience personnelle, mais aussi une approche des jeunes envers la tradition, dans le contexte de mondialisation et de dialogue entre l’Orient et l’Occident.



D’un point de vue multidimensionnel, la tradition n’est pas figée mais continue d’évoluer, devenant le matériau de projets d’art culturel, de documentaires, de musique et de théâtre. Rénover les traditions, c’est aussi mettre à l’honneur les arts du pays et la diversité des cultures indigènes.



“La créativité et une approche ouverte et multidimensionnelle de la tradition ont aidé les jeunes à développer davantage leur patrimoine culturel national, les motivant à le relier aux valeurs contemporaines, contribuant ainsi à préserver et honorer son caractère unique”, a-t-elle souligné. -CVN/VNA