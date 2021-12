Hanoi (VNA) – Les exportations vietnamiennes de thon vers le Moyen-Orient cette année ont augmenté de près de 15% en glissement annuel, a rapporté l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

Transformation du thon pour l'exportation. Photo : VNA

En conséquence, la région est restée le quatrième plus gros importateur de thon vietnamien, Israël, l’Égypte et le Liban étant les plus gros acheteurs.

Cette année, 28 entreprises vietnamiennes ont expédié du thon au Moyen-Orient, dont les trois principaux exportateurs - Tuna Vietnam, Tan Phat Foods Corporation et Bidifisco - représentaient près de 60% de la valeur totale des exportations vers cette région.

Les entreprises de produits aquatiques prévoient qu’une fois l’épidémie de Covid-19 maîtrisée, la demande de thon au Moyen-Orient rebondira, en particulier aux Émirats arabes unis et au Yémen.

Outre le Moyen-Orient, le Mexique est devenu un marché prometteur lorsque les expéditions de thon du Vietnam vers le pays ont bondi de 446 % en glissement annuel en octobre. Les exportations de thon vers la Chine ont également progressé de 85% par an à 338.000 dollars. – VNA